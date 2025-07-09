港產片打入國際　羅浩銘身兼4職《觸電》入圍《奇幻國際電影節》

羅浩銘昨日宣布自己寫的小說將於書展發售，好事一浪接一浪，由他首度兼任原創故事、策劃、動作指導及演員的天下一發行電影《觸電》，日前正式公布成功入圍《奇幻國際電影節2025》，參展「Selection 2025」單元及舉行世界首映，為港產片打國際市場！

電影《觸電》入圍《奇幻國際電影節2025》。（IG@moviegoodgame）

羅浩銘於電影身兼4職。（《觸電》預告畫面）

由梁國輝執導、林敏驄、柯煒林及陳穎欣主演的香港電影《觸電》，近日於加拿大蒙特利爾Fantasia國際影展世界首映，成為本屆影展焦點。電影以電競為題材，講述車仔（林敏驄飾）、邦少（柯煒林飾）、霏霏（陳穎欣飾）等年輕人組成電競隊伍，憑著親情與友情的支持，克服重重困難，最終在賽場上追尋夢想。

有故事，仲有特技。（《觸電》預告畫面）

見到林敏驄，相信都會有搞笑。（《觸電》預告畫面）

仲會打到飛起。（《觸電》預告畫面）

《觸電》除強調團隊合作及勵志元素外，羅浩銘更身兼原創故事、策劃、動作指導及演員多重身份，為電影注入新鮮感。電影自宣布入選Fantasia影展後，備受國際影迷關注，預計將於香港及海外陸續上映，掀起新一輪電競熱潮。

電影備受國際影迷關注（《觸電》預告畫面）

Fantasia International Film Festival（奇幻國際影展）自1996年創辦，每年夏天於加拿大蒙特利爾舉行，是北美最大型及最具影響力的類型電影節之一，主打奇幻、恐怖、科幻及Cult電影，每年吸引超過10萬人參加，每年都有新舊港產片參展，展現香港電影多元風格。