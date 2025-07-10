國際電影創作營2025｜上屆兩部資助短片　報捷登國際影展

由 亞洲電影大獎學院 主辦的「國際電影創作營2025 」報名期如火如荼進行中，而去年首屆創作營，脫穎而出獲資助的兩部短片，近日先後報捷登上國際影展消息。蒙古導演 Lkhagvadulam Purev-Ochir 的《A South Facing Window》入圍 第 78 屆瑞士盧卡諾影展 Pardi di Domani – Concorso Corti d’Autore 競賽單元。內地導演 宋東旭 的《騎你的馬》則晉身 第 19 屆西寧 FIRST 青年電影展主競賽單元，將與全球佳作角逐「最佳短片」等大獎。兩部入圍佳作印證，踏入 IFC，即有機會躍上國際影展競賽舞台。

蒙古導演 Lkhagvadulam Purev-Ochir 的《A South Facing Window》入圍 第 78 屆瑞士盧卡諾影展。（大會提供）

內地導演宋東旭靠《騎你的馬》晉身第19 屆西寧 FIRST 青年電影展主競賽單元。（大會提供）

《騎你的馬》導演宋東旭談到入圍感受時說：「感覺挺好的，希望能對得起 FIRST 的觀眾，讓人家喜歡。」他坦言，早在參與 IFC 之初就期待能把短片帶到更多地方，「給更多的人看一看，放一放」。回想拍攝，他直言整個過程都難忘：「非常幸運能有一群陪伴我一起認真拍片的伙伴，也非常感謝 IFC 提供的幫助。」影片攝於嚴冬的內蒙古草原，兩位年輕人一邊在「小黑屋」荒度日子，一邊籌謀南逃；荒涼與幽默並存，友情與希望在冰雪中萌芽。創辦於2006年的FIRST青年電影展聚焦華語新生代創作者，推崇自由獨立的影像語言。不少今日炙手可熱的導演，都在 FIRST 初試啼聲。其主競賽每年精選長片與短片，競逐十個獎項，當中包括「最佳短片」，影展評審團由亞洲一流電影人組成，王家衛、許鞍華、陳可辛等華語片大導都曾擔任歷屆評審團主席。

《騎你的馬》導演宋東旭談到入圍感受時說：「感覺挺好的，希望能對得起 FIRST 的觀眾，讓人家喜歡。」（大會提供）

蒙古導演Purev-Ochir 對於作品入圍盧卡諾影展表示相當興奮，亦感謝 IFC 的支持：「國際電影創作營既具挑戰性亦充滿養分——除了獎金，更珍貴的是在這裡測試故事、獲得回饋，與年輕創作者對話，聆聽大師經驗。這些友誼與討論才是最大的收穫。」她又補充，作品終可面對觀眾：「電影的生命在完成製作後並未結束，必須被人看見，才能累積意義。能在盧卡諾首映，代表影片終於展開與世界觀眾的旅程。」短片聚焦一對烏蘭巴托年輕夫妻的生活寫實與情感拉鋸，於理想與現實之間掙扎，努力尋找希望與未來。創辦於1946年的盧卡諾影展是歐洲歷史最悠久、最具前瞻性的電影節之一，致力於支持獨立創作與實驗精神。

另外去年兩部IFC獲資助的香港短片亦走上國際影展，李澤恒執導的《甜酸苦_》與 杜震謙的《從前有座山》，已於四月意大利烏甸尼遠東電影節中作世界首映，亞洲電影大獎學院期待更多IFC作品走上國際舞台。（大會提供）

新一屆IFC 2025報名期亦正式展開， 截止報名僅餘不足兩週！創作營由 亞洲電影大獎學院 主辦，並獲 香港文化創意產業發展處（CCIDAHK）、香港電影發展基金（FDF）、金沙中國有限公司 及 邵氏影城 支持，將於 2025 年 9 月 10–16 日 假澳門金沙中國旗下度假區舉行。今年主題 “My Best Friend” 邀請創作者提交 15–25 分鐘 劇情短片計劃，16 位入選導演將參與營內的大師班及一對一導師指導，當中 8 個項目可獲港幣 30 萬 製作資助。報名截止 7 月 20 日 23:59（GMT+8）。