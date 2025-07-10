《PTU》男演員被劇組譴責操守失當　承認觸碰女同事手臂及大腿

演員張滿源憑杜琪峯執導的《PTU》及電影在《死屍死時四十四》中飾演「死屍先生」而為人熟悉，昨晚（9日）被《離合戲》的拍攝團隊發聲明指控，多次在未經同意的情況下觸碰女同事的手臂及大腿，並在工作期間使用了一些令女方感到冒犯和不安的語言。

張滿源憑杜琪峯執導的《PTU》及電影在《死屍死時四十四》中飾演「死屍先生」而為人熟悉。（IG圖片）

張滿源在《死屍死時四十四》飾演「死屍先生」。（《死屍死時四十四》劇照）

第19屆鮮浪潮國際短片節本地競賽入圍作品《離合戲》的拍攝團隊，昨晚在社交平台發聲明譴責個別演員操守失當：「我們是第19屆鮮浪潮國際短片節——本地競賽入圍作品《離合戲》的拍攝團隊。在本次拍攝過程中，發生了一件令人遺憾且不愉快的事件。經當事人（受害者）同意後，我們決定公開以下聲明。在拍攝期間，我們接到投訴，得悉男演員張滿源曾多次在未經同意的情況下觸碰我們的女同事（包括手臂與大腿），並在工作期間使用了一些令她感到冒犯和不安的語言。張在我們團隊面前承認了這些觸碰行為，並以「失神」和「無意識」作為解釋。據我們了解，兩人之前並無合作過，亦不認識對方。基於以上所述不必要的身體接觸和令人感到冒犯的行為，我們表示強烈譴責，並對此類事情的發生感到痛心。同時，我們感謝受害女同事的勇敢發聲。也感謝業界朋友在我們處理此事時提供的支持與幫助。以上聲明僅代表第19屆鮮浪潮國際短片節——本地競賽入圍作品《離合戲》的導演何嘉浩、編劇姚景曦及其團隊的立場。」

《離合戲》的拍攝團隊，昨晚在社交平台發聲明譴責個別演員操守失當。（IG圖片）

張滿源在團隊面前承認了這些觸碰行為，並以「失神」和「無意識」作為解釋。（IG圖片）

張滿源入行多年，曾在杜琪峯執導的《PTU》中飾演傳令員而入圍金像獎最佳新演員。不過更令人記得是來自道路安全議會的宣傳廣告，「2002年7月9日，李先生超速駕駛引致車禍，令妻子昏迷至今」，廣告中的李先生正是張滿源，更成功令他有「李先生」這稱呼。近年有參與電影《幻愛》、《濁水漂流》及《飯戲攻心》，飾演有福叉燒的爸爸。又拍過多部ViuTV劇集包括《IT狗》飾演笑容識別鎖解鎖員、《940920》飾家聰爸爸，但多是客串性質。

張滿源曾拍攝道路安全議會的宣傳廣告最為人熟悉。（片段畫面）