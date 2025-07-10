珍妮花安妮絲頓被爆催眠治療師拍拖　曾與畢彼特結婚封顏值最高CP

現年54歲的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）憑經典美劇《老友記》（Friends）而爆紅，近年亦憑AppleTV+美劇《晨早直播室》（The Morning Show）而人氣再度急升。單身多年的珍妮花繼早前與《神奇4俠》男星Pedro Pascal傳緋聞後，近日被爆與型爆人生教練同遊西班牙馬略卡島。

珍妮花安妮絲頓身材Fit爆！（Getty Images）

身材緊緻，完全唔似已經54歲。（Getty Images）

在剛過去的7月4日美國獨立日假期，珍妮花與人生教練Jim Curtis同遊西班牙馬略卡島。據《每日郵報》報道，珍妮花被拍到將Jim介紹給影星好友Jason Bateman及其太太Amanda Anka認識，接着四人一起上遊艇參加派對。消息指，除了這次共赴西班牙度假之外，二人上月亦曾被目擊一起到北加州豪華酒店Ventana Big Sur度假，有指當時兩人在餐廳裏依偎在一起，既浪漫又甜蜜。

珍妮花安妮絲頓被爆與型爆人生教練兼催眠師Jim Curtis同遊西班牙馬略卡島。（IG圖片）

據知Jim從事人生教練和催眠治療師工作，除了在網上發文或著書分享人生智慧，由於外型亦俊朗，某些角度看來酷似荷里活型男畢列谷巴（Bradley Cooper），成功吸引大批粉絲，IG粉絲人數亦高達55萬。

Jim Curtis外型亦俊朗，某些角度看來酷似荷里活型男畢列谷巴。（IG圖片）

有眼利的粉絲留意到珍妮花於2023年開始追蹤Jim Curtis，亦讚好了男方有關催眠療法及關於如何從離婚、分手或戀愛痛楚中自癒的貼文。珍妮花曾與男神畢彼特（Brad Pitt）在2000結婚，當時兩人被封為荷里活金童玉女，有指男方在拍戲時與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）戲假情真出軌而離婚。相隔多年後，珍妮花嫁給導演Justin Theroux，可惜婚姻只維持了3年。

珍妮花曾與男神畢彼特（Brad Pitt）在2000結婚。（Getty Images）