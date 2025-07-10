梁雍婷周漢寧策劃及主演演讀劇場　二人菲林照片設計成海報

2024年憑電影《白日之下》榮獲第17屆亞洲電影大獎最佳女配角及第42屆香港電影金像獎最佳女配角的梁雍婷，以及2023年憑電影《燈火闌珊》榮獲第41屆香港電影金像獎最佳新演員提名的周漢寧。二人憑藉對演藝的抱負及熱誠，從演員的起步點出發，尋求全新突破，首次策劃及製作舞台作品。由周漢寧和林學賢監製、梁雍婷及周漢寧擔任策劃及主演的《靜止的宇宙在閃爍》翻譯Nick Payne名作《Constellations》，獲原著版權持有人授權，由梁雍婷、周漢寧及導演張凱婷共同翻譯，將以演讀劇場形式，於 8月18至20日登場。

梁雍婷及周漢寧擔任策劃及主演的《靜止的宇宙在閃爍》，是翻譯Nick Payne名作《Constellations》。（ 大會提供）

英國著名劇作家Nick Payne作品《Constellations》通過交織科學與愛情的詩意對話，探索平行宇宙中無數可能的相遇與別離。量子物理學家瑪麗安（Marianne）與養蜂人羅蘭（Roland）在一次派對上偶然相識。他們的關係在多重宇宙的框架下展開——每一次對話、爭執、重逢，都分裂成無數可能的版本：有時他們相愛，有時錯過，有時彼此傷害。當面臨生命的無常時，量子理論中的「可能性」成了兩人對抗命運的最後武器。梁雍婷和周漢寧合作演讀翻譯自《Constellations》的《靜止的宇宙在閃爍》，二人以細膩演技詮釋這段穿越多重宇宙的愛情，配合極簡舞台與重複變奏的對話，帶領觀眾經歷一場有關「命定與選擇」的靈魂拷問。

計劃源於在酒吧吹水時，二人提到不如一起讀一下劇本，就在酒吧裡即興拿出劇本來讀。（ 大會提供）

梁雍婷及周漢寧表示：「計劃源於在酒吧的談天說地，一兩杯過後我們提到不如一起讀一下劇本，就在酒吧裡即興拿出劇本來讀。如是者一次兩次，我們便萌生了舉辦一次演讀劇場的念頭，想呈現一個我們喜歡的劇本給觀眾，而《Constellations》就是這個讓我們一往無前的劇本——以多重宇宙討論愛情和生命的偶然性，科學術語下藏着對『選擇』的溫柔詰問。經常在演員工作時討論如何作出『選擇』（Choice）的我們亦因此對這個劇本有一種親切感。

「感謝『一島劇場』成員張凱婷和林學賢幫忙，讓我們順利地開展計劃。這是我們第一次主動地選擇劇本以呈現給觀眾的一套作品，過程當中，我們充滿熱誠和自信地創作，誠邀觀眾前來，見證我們第一步。」

海報分兩款，有由周漢寧六歲的表弟繪畫一幅以宇宙為主題的畫，亦有由梁雍婷結合二人的菲林照片設計成海報。（ 大會提供）

由周漢寧六歲的表弟繪畫一幅以宇宙為主題的畫製作成海報。（ 大會提供）

兩款海報由梁雍婷親自設計，風格迥異，呈現不同角度的巧思妙想，引發讀者思考及共鳴。經過整個創作團隊反覆探索及討論，得出對《靜止的宇宙在閃爍》想呈現的世界的定調，由梁雍婷通過影像為觀眾作預告，邀請觀眾入場與創作人同步愛恨交纏的平行宇宙。

另一款海報由周漢寧六歲的表弟繪畫一幅以宇宙為主題的畫，經由梁雍婷結合二人的菲林照片設計成海報。稚嫩的筆觸描繪出赤子眼中的宇宙，或許跟人類對世界及宇宙的理解千萬分之一都沒有，但無礙形成對世界的看法，並由此衍生不同的故事、音樂、舞蹈及其他。