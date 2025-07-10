外星奇遇記｜小朋友與外星生物做老Best　外國觀眾盛讚︰無限想像

迪士尼與彼思2025年又一全新原創鉅製。繼《玩轉腦朋友2》，迪士尼與彼思又再發揮宇宙級創意，今次創造一個前所未見的繽紛太空世界，開展一場好玩窩心的星際大冒險，絕對是今個暑假大人細路最啱一齊入戲院的必然首選！

已在美國上畫的《外星奇遇記》，贏盡國際影評人和觀眾歡心，好評如潮。（《外星奇遇記》劇照）

這個全新的原創故事，獲不少觀眾讚估佢唔到！（《外星奇遇記》劇照）

外國觀眾力讚

已在美國上畫的《外星奇遇記》，贏盡國際影評人和觀眾歡心，好評如潮，大讚「集齊觀眾最愛彼思的元素：無限想像力、魅力和智慧，以及溫暖人心的故事」，「由頭到尾都充滿娛樂性」，「帶來100分鐘密集式滿足感」，「創出視覺震撼新高峰」！

故事意想不到

這個全新的原創故事，獲不少觀眾讚估佢唔到！一個與世界格格不入的地球小孩忽發奇想，希望被外星人綁架，估唔到外星人竟然應機！平凡細路更被誤認為地球大使，由此誤闖宇宙，展開一場意想不到的星際大歷險。

平凡細路被誤認為地球大使，由此誤闖宇宙，展開一場意想不到的星際大歷險。（《外星奇遇記》劇照）

地球小孩與外星人做老Best

貫徹迪士尼與彼思動畫一向特色，電影既搞笑、刺激、娛樂性十足，地球小孩艾力奧和外星老Best歌爾頓的經典友誼組合，更是感動人心發人深省，相信大人細路都會各有樂趣和領悟。

地球小孩艾力奧和外星老Best歌爾頓的經典友誼組合，更是感動人心發人深省。（《外星奇遇記》劇照）

頂尖視覺特技

目不暇給的頂尖視覺特技震撼！由預告片可見，整個外太空設計得奇幻繽紛，各式形狀大小的外星人輪流登場，造型性格各有特色，既有善良萌友，亦有搞笑惡霸，一定要在大銀幕欣賞才可全情投入這場宇宙大歷險！