魷魚遊戲3｜網民惡搞美國版9大演員陣容掀熱議：246不能給他鉛筆

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》最終季已於6月尾回歸，歷時4年的製作終於在第三季劃下句號，大批劇迷對結局評價兩極，更有人炮轟爛尾。結局奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）亮相成為最大彩蛋，為美國版埋下伏線。

成奇勳革命失敗後，被迫繼續參與遊戲。（劇照）

大批劇迷對結局評價兩極。（劇照）

奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）亮相成為最大彩蛋。（劇照）

官方早前確定將會開拍《魷魚遊戲》美國版，劇集更會由荷里活大導演大衞芬查（David Fincher）執導，消息令不少劇迷大感興奮。有網民在社交媒體分享了一張惡搞自製圖，並指如果圖中的演員們參演的話，根本沒有人會死，更搞笑指：「是來爆破主辦單位的」。

網民惡搞美國版9大演員。（threads）

圖中的自製圖，網民挑選了主演《職業特工隊》系列的湯告魯斯（Tom Cruise）飾演456，而其餘的還有「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）、「殺神John Wick」奇洛李維斯（Keanu Reeves）、「救參96小時」地表最強老豆Liam Neeson、The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）、《狂野時速》系列靈魂人物雲迪素（Vin Diesel）、《換命快遞》的超強動作演員Jason Statham、「食人魔」Mads Mikkelsen。而唯一一位女參賽者，就是「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）。

網傳魷魚宇宙時間線，不過準確性非常低。（threads）

大批網民看到帖文後，都忍不住留言表示：「想了解上面九個人是如何負債累累」、「孔劉賞這些人巴掌後還活著嗎」、「246不能給他鉛筆」、「覺得456比較適合我們人性本善的奇洛李維斯」、「馬東石應該也要報名一下」、「這些人玩魷魚遊戲要拿什麼當獎勵？隨便一個人都比主辦有錢」。另外，亦有網民作出搞笑劇情預測：「456:屋頂垂降拿走一帶錢 333:整天對鏡子挑眉不參與賽事 246:整齣戲都在找狗 149:整齣戲都在找女兒 388:很中二 做什麼事都要冠個玩命 007:拿走獎金開了Family超商 390:整齣穿三角褲飛來飛去 222:拿鞭子一直S管理者 120:吃了整集」。