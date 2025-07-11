醬園弄‧懸案｜易烊千璽展現毀容級造型　觀眾入場完全認唔到佢

陳可辛籌備7年的新作《醬園弄‧懸案》7年，在內地已經上映，香港將於7月17日公映。電影早在去年以150分鐘版本在康城影展首映，在內地及香港則分拆成上下兩部，第一部《醬園弄‧懸案》片長約96分鐘，第二部未有確實時間，估計約2025年下半年或2026年初推出。

《醬園弄‧懸案》早前在內地已正式上映。（《醬園弄‧懸案》微博圖片）

《醬園弄》改編自1945年上海新昌路醬園弄發生的殺夫碎屍案，詹周氏（章子怡 飾）因不堪長期被家暴，殺害丈夫詹雲影，案件因社會輿論與司法爭議演變為時代縮影。片中章子怡飾演的詹周氏因殺夫分屍被捕，身陷輿論漩渦，命運走向成謎，王傳君飾演的大塊頭，是因賭博墮落的丈夫，雷佳音飾演的薛至武是副警長，掌握著案件關鍵。

章子怡在戲中的妝扮，被稱為「毀容級」實不為過。（《醬園弄‧懸案》劇照）

章子怡在戲中的妝扮，被稱為「毀容級」實不為過。（《醬園弄‧懸案》劇照）

導演陳可辛更重金在上海實景拍攝，傾力還原八十年前老上海的場景，透過大銀幕呈獻這宗轟動全國的殺夫碎屍真實事件，電影還配搭超華麗巨星陣容，多達23位，包括王傳君、易烊千璽、梅婷、趙麗穎、雷佳音、楊冪、康春雷、大鵬、李現等，而看過第一部後，不少人最印象難忘是易烊千璽的演出。

章子怡的妝扮被稱「毀容級」，易烊千璽的亦過之而無不及。（《醬園弄‧懸案》劇照）

易烊千璽以靚仔見稱，但在演出時絕冇偶包。（網上圖片）

易烊千璽在戲中是飾演盲人算命師，住在詹周氏樓下，發生兇案時丈夫被分屍時的血液，滲漏到住在下層的他，正好滴到面上，但他仍懵然不知，走到街頭嚇到街上行人。雖然戲份不多，但其顛覆形象的演出大獲好評，令人不寒而慄的造型，不少觀眾更認不出這個角色就是他。