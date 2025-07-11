袁澧林扻頭埋牆過百次直呼過癮　滿臉血漬黏滿頭髮：意外很有美感

繼《紅衣小女孩》系列掀起台灣恐怖片熱潮後，億萬票房製作團隊再度出擊，推出全新驚悚力作《山忌 黃衣小飛俠》(Haunted Mountains: The Yellow Taboo)，將台灣流傳逾半世紀的「黃衣小飛俠」靈異傳說搬上大銀幕。

《山忌 黃衣小飛俠》將台灣流傳逾半世紀的「黃衣小飛俠」靈異傳說搬上大銀幕。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

本片由金鐘提名導演蔡佳穎執導，主演包括《愛情故事下集》劉以豪、金馬金像影后提名袁澧林、曹佑寧、陳如山、陳孝萱聯合主演，為台灣今年度最高話題恐怖片力作！電影集結新生代與實力派演員，劉以豪與袁澧林飾演片中苦難情侶，挑戰高難度情緒轉換，袁澧林更自曝拍攝時與血漿結為「好友」，劉以豪則讚她為「片場小精靈」，兩人互為彼此力量。陳如山與金鐘視后陳孝萱分別飾演為尋子而精神崩潰的父母，陳如山拍攝前接受表演特訓，展現瘋狂父親的動物性演技；而陳孝萱則素顏演出悲情母親，令人動容。

《山忌 黃衣小飛俠》由袁澧林主演。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

《山忌 黃衣小飛俠》由劉以豪主演。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

女主角袁澧林是全片最「慘」角色，幾乎一手包辦所有受苦的場面，甚至為戲用頭猛撞牆超過百次，Angela笑言當時撞到欲罷不能，「真的很好玩、很過癮！大概拍了10個鏡頭，每次都至少撞10幾下，總數肯定超過百次以上。」Angela表示，劇組在牆面備有軟墊，可以放心用力撞，平時總是會有情緒崩潰想撞牆的時刻，現在能把心裡的想法實現，玩得超開心，更自豪說：「拍完後臉上血漬黏滿頭髮，意外很有美感！」

袁澧林扻頭埋牆過百次、滿臉血漬，但直言意外地極富美感！（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

戲中靈異怪事頻傳，原來拍攝過程同樣令人毛骨悚然。據知拍攝期間，劇組遭遇多宗難以解釋的超自然現象，包括機器無故故障、工作人員忽然高燒，而劇組甚至在取景地點驚見巨大黑蛇，彷彿被神秘力量籠罩，增添本片詭異氛圍。監製曾瀚賢表示：「這部電影不僅是恐怖片，更是一場探索人性與禁忌的旅程，期望帶給觀眾全新驚悚體驗。」

《山忌 黃衣小飛俠》戲中靈異怪事頻傳，原來拍攝過程同樣令人毛骨悚然，劇組遭遇多宗難以解釋的超自然現象！（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

與「紅衣小女孩」、「人面魚」齊封台灣三大恐怖傳說的「黃衣小飛俠」是早於「紅衣小女孩」之前，台灣流傳長達近50年的真實山林靈異傳說，最早從70年代的山屋管理員親身經歷開始口耳相傳，登山客親身遇見黃色身影的事件層出不窮。《山忌 黃衣小飛俠》改編自1970年代流傳於玉山登山界的靈異傳說「黃衣小飛俠」。

「黃衣小飛俠」是台灣流傳長達近50年的真實山林靈異傳說，最早從70年代的山屋管理員親身經歷開始口耳相傳，登山客親身遇見黃色身影的事件層出不窮。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

「黃衣小飛俠」是台灣流傳長達近50年的真實山林靈異傳說，最早從70年代的山屋管理員親身經歷開始口耳相傳，登山客親身遇見黃色身影的事件層出不窮。（《山忌 黃衣小飛俠》電影劇照）

據傳，登山客在玉山南峰叉路口常目擊身穿黃色雨衣的神秘身影，部分人因跟隨而迷路或墜谷，令人聞之色變。故事講述大學登山社好友嘉銘（劉以豪 飾）、玉欣（袁澧林 飾）與安偉（曹佑寧 飾）在登山途中意外迷失方向，陷入類似「鬼打牆」的詭異迴圈。濃霧中出現的黃衣身影，帶來希望卻也揭開恐怖禁忌的序幕，噩夢接踵而至……