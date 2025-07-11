超人︱單憑一戴眼鏡就冇人認得出　47年秘密終揭開真相竟然係咁？

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）將於7月10日上映，David Corenswet接替亨利卡菲爾（Henry Cavill）成為影史上第十位超人飾演者，首輪影評出爐一面倒讚好，在爛番茄奪得95%觀眾新鮮度。雖然電影只有兩小時片長，但卻塞入了大量漫畫彩蛋，亦揭開了有關於超人戴眼鏡的謎團。

**以下含內容劇透，讀者請自行斟酌**

《超人》（SUPERMAN）於7月10日在香港上映。（《超人》劇照）

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有不少粉絲及網民多年來都好奇，為何超人帶上眼鏡「變裝」Kent Clark就是超人，明明身材樣貌髮型都一樣，在電影中就揭開了這個47年的謎團。戲中綠燈俠（Guy Gardner）在跟Lois Lane（Rachel Brosnahan 飾）對話時，不小心透露了超人只要戴上「催眠眼鏡」，就會變回Kent Clark，不會被發現他是超人的事實。

《超人》復刻最經典的「紅底褲」制服造型。（《超人》電影劇照）

只要超人戴上眼鏡就沒有人認得出他。（《超人》電影劇照）

這個設定其實是漫畫編劇Tom King給導演占士根（James Gunn）的想法，占士根一直很困惑Kent Clark如何隱藏自己的身份，並表示小時候一直都不相信僅單憑一副眼鏡就能達到這種效果，不過Tom King曾透露這個催眠眼鏡設定其實在漫畫裡出現過。另外，其實漫畫裡超人確實擁有催眠的能力。