2025 Disney+下半年作品晒冷　Marvel新劇《Wonder Man》首曝光

踏入2025下半年，Disney+率先爆驚喜，公開全新60秒新預告，向大家晒冷2025下半年超強作品陣容，當中包括全新及回歸的話題作品等，而獲影迷高度重視的有Marvel Television全新劇集《Wonder Man》。

獲影迷高度重視的有Marvel Television全新劇集《Wonder Man》，即將上架。（《Wonder Man》預告截圖）

從新預告看，當中的戲碼都相當不俗，包括首部異形劇集《異形：地球》（Alien: Earth），經典重製的《波西傑克森》第2季、懸疑推理神作《破案三人行》第5季、柳承龍夥拍梁世宗主演的尋寶犯罪韓劇《下流大盜》、全智賢及姜棟元主演的年度鉅製、間諜愛情韓劇《暴風圈》、由《咒術迴戰》導演朴性厚執導原創動畫《BULLET/BULLET》、迪士尼呈獻《迪士尼扭曲仙境：動畫版》等等。

MARVEL超級英雄又添一員。（《Wonder Man》預告截圖）

《Wonder Man》是全新影視角色，最早於1964 年的《Avengers》第九期登場。真名為Simon Williams，係軍火實業家。（網上圖片）

而最為人期待，是Marvel Television製作的全新劇集《Wonder Man》、這個全新影視角色，最早於1964 年的《Avengers》第九期登場。真名為Simon Williams，係軍火實業家，在一次離子射線實驗下獲得逆天的超能力，擁有不朽的力量、耐久力和反應能力，除了能化身離子能量外，其皮膚不會被任何物質穿透，甚至還能於各種極端環境下生存。

首部異形劇集《異形：地球》。（《異形地球》海報）