黑寡婦施嘉莉祖安遜新戲開鏡　變身「金髮阿婆」難掩產後升級身材

由「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）月初於香港及全球各地同步上映，電影第二度重啟橫跨32年的《侏羅紀公園》系列，作為系列第七部作品仍受數代影迷歡迎！施嘉莉祖安遜新戲剛上映，更成為全球累積個人票房收入最高的演員，難怪片約不斷，完成新作宣傳及首映活動後，便馬上加入新劇組，開鏡拍攝下一部新戲！

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜主演的《侏羅紀世界：重生》月初於香港及全球各地同步上映。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

施嘉莉祖安遜成為全球累積個人票房收入最高的演員，片約不斷馬上加入新劇組！（GettyImages）

施嘉莉祖安遜最廣為觀眾熟悉的作品，必定為《鐵甲奇俠2》裡登場的黑寡婦！（《鐵甲奇俠2》電影劇照）

施嘉莉祖安遜於美國時間昨日（11日）在紐約街頭被外媒捕捉到正在拍攝新戲，據指為《星際任務》（Ad Astra）導演James Gray新作《Paper Tiger》（暫譯：紙老虎），由施嘉莉祖安遜再度夥拍《婚姻故事》（Marriage Story）男主角Adam Driver以及Miles Teller一同主演。據外媒消息指，《紙老虎》劇情講述一對兄弟在商機處處的美國追隨「美國夢」，過程中卻意外糾纏進俄羅斯黑手黨的陰謀中、威脅到他們家人安全，亦考驗兩兄弟之間的情義。

《紙老虎》由施嘉莉祖安遜再度夥拍《婚姻故事》男主角Adam Driver以及Miles Teller一同主演。（視覺中國）

《紙老虎》由施嘉莉祖安遜再度夥拍《婚姻故事》男主角Adam Driver以及Miles Teller一同主演。（視覺中國）

《紙老虎》由施嘉莉祖安遜再度夥拍《婚姻故事》男主角Adam Driver以及Miles Teller一同主演。（視覺中國）

《纸老虎》劇情設定在戰後美國，一眾演員亦以復古服裝造型上鏡。其中，施嘉莉祖安遜燙上金色鬈髮、身穿該年代剪裁寬闊的衣衫，加上一副圓框眼鏡，隨即變身成為「金髮阿婆」，加上劇情中施嘉莉祖安遜疑似有一對青年兒子，讓現年僅40歲的她出現明顯老氣！雖然造型因應劇情年代而抹煞身材，然而仍難以掩蓋施嘉莉祖安遜產後極速收身、兼上圍升級的成果，好身材遠觀仍立體感十足，令影迷粉絲對《紙老虎》面世更為期待！

施嘉莉祖安遜於《紙老虎》變身「金髮阿婆」，令現年僅40歲的她出現明顯老氣！（視覺中國）

施嘉莉祖安遜於《紙老虎》變身「金髮阿婆」，令現年僅40歲的她出現明顯老氣！（視覺中國）

施嘉莉祖安遜於《紙老虎》變身「金髮阿婆」，令現年僅40歲的她出現明顯老氣！（視覺中國）

施嘉莉祖安遜產後極速收身兼上圍升級，好身材遠觀仍立體感十足，令影迷粉絲對《紙老虎》面世更為期待！（視覺中國）

施嘉莉祖安遜產後極速收身兼上圍升級，好身材遠觀仍立體感十足，令影迷粉絲對《紙老虎》面世更為期待！（視覺中國）