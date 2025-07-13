超人︱忠粉深挖75粒彩蛋　致敬基斯杜化李夫、五大超英或將現身？

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）由荷里活鬼才導演占士根（James Gunn）執導，大衛科倫斯韋（David Corenswet）接班成為最新一代超人，與Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult等主演。《超人》作為DCU重啟頭炮作品，在超人、Lois Lane與大反派Lex Luthor重新選角登場外，一眾正反超級英雄如綠燈俠、鷹女及魔超人等均一同現身，一舉擴大超英宇宙未來版圖，亦讓電影充斥DC漫畫海量彩蛋，據外媒報道，竟有忠粉網民深挖多達75粒彩蛋，數量冠絕歷來所有超級英雄電影！

大衛科倫斯韋於《超人》正式接班成為最新一代Clark Kent與超人，與Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult等主演。（《超人》電影劇照）

大衛科倫斯韋於《超人》正式接班成為最新一代Clark Kent與超人，與Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult等主演。（《超人》電影劇照）

以下為大家精選盤點15粒絕對不容錯過的彩蛋，不知道各位觀眾有沒有睇漏眼？

1. 畢列谷巴客串超人老竇

曾於Marvel超級英雄宇宙聲演浣熊「火箭」的畢列谷巴（Bradley Cooper），在《超人》中以錄影現身、客串飾演超人老竇，重演原版由馬龍白蘭度飾演的角色，更成為首位在DC重啟後跨界的超級英雄角色。

曾為浣熊火箭配音的畢列谷巴，是荷里活其中一位最當紅的實力派演員。（Getty Images）

畢列谷巴曾於Marvel超級英雄宇宙聲演浣熊「火箭」。（《銀河守護隊》電影劇照）

2. 揭曉超人神秘任務

畢列谷巴飾演的超人老竇錄訊息中，提及鼓勵兒子成長後統治地球、繁衍氪星地球混血兒的野心，指涉DC漫畫及動畫目前的最新發展，並一反過去大家對超人作為和平使者的印象。

畢列谷巴飾演的超人老豆錄訊息中，提及鼓勵兒子成長後統治地球、繁衍氪星地球混血兒的野心。（《超人》劇照）

3. 深入地底致敬1978年原作

在1978年由基斯杜化李夫（Christopher Reeves）主演的元祖《超人》中，超人曾於深入地式搜索Lex Lurthor的秘密基地。在本集中，超人亦在馬路地底高速闖盪，致敬原作的經典橋段。

在元祖《超人》中，Lex Luthor的基地建築在地底。（《超人》電影劇照）

4. 低沉變聲竟非原創

在《超人》中，Clark Kent決定以超人身份接受女友Lois Lane訪問時，聲音一秒變得低沉磁性，原來以聲音分辨身份的方法竟非原創，為劇情致敬基斯杜化李夫同一角色處理的彩蛋之一！

基斯杜化李夫當年飾演《超人》時，已將Clark Kent與超人的身分以聲線劃分！（《超人》電影劇照）

5. 超人點解叫女友做「Cronkite」？

Clark Kent與女朋友Lois Lane同為記者，在「訪問超人」的橋段中，Kent戲稱女友為Cronkite，原來正在側面稱讚女友！Walter Cronkite為著名新聞工作者，一直被外界視為美國廣播史上最可靠的新聞記者。

在「訪問超人」的橋段中，Kent戲稱女友為Cronkite，原來正在側面稱讚女友！（《超人》劇照）

Walter Cronkite為著名新聞工作者，一直被外界視為美國廣播史上最可靠的新聞記者。（GettyImages）

6. Lois Lane係「超人類」新聞專業戶

同樣在「訪問超人」一場，Lois Lane家中懸掛一張剪報，為她訪問Stagg Informants的報道，而Stagg工業正正是研究與製成元素人（Metamorpho）幕後的公司，因此早在戀上超人前，Lois Lane其實早已是「超人類」新人專業戶！

Lois Lane曾進行「元素人」幕後公司的專題報道。（《超人》電影劇照）

7. 鷹女突襲怪獸眼球熟口熟面

《超人》劇情中，鷹女突襲怪獸眼球的一幕非常有型，亦令觀眾覺得熟口熟面，皆因在劇集《自殺特攻隊》裡，小丑女與海星巨怪Starro戰鬥時，亦曾使出同一絕招，猛刺向Starro的巨眼之中，畫面相當類似！

鷹女突襲怪獸眼球的一幕非常有型，亦令觀眾覺得熟口熟面！（《超人》電影劇照）

劇集《自殺特攻隊》裡，小丑女與海星巨怪Starro戰鬥時，亦曾使出同一絕招！（《自殺特攻隊》劇集劇照）

8. 星球守護隊

劇情中，Lex Luthor與官方「星球守護隊」存在利益與合作關係，原來該部隊正指涉現實中，美國真實的軍事部隊「太空戰隊」（Space Force），但估計該部門應該不是由超級英雄組成……

Lex Luthor合作的「星球守護隊」原來指涉美國真實的軍事部隊「太空戰隊」！《超人》劇照

9. 綠燈俠非天選之人？

綠燈俠Guy Gardner對白中提到綠燈俠集團，意味聯盟選中多於一位地球人擔任綠燈俠，Guy Gardner亦非天選之人，未來Hal Jordan及John Stewart等或會在未來作品中現身。

綠燈俠Guy Gardner對白中提到綠燈俠集團，意味聯盟選中多於一位地球人擔任綠燈俠！（《超人》電影劇照）

10. 經典白眼版蝙蝠俠

《超人》劇情中，Mister Terrific在戴上黑色面具後，雙眼在鏡片下呈白色，或預視蝙蝠俠終於登場時，或會以漫畫經典「白眼」版造型出現，亦破解蝙蝠俠多年來的白眼之謎！

Mister Terrific在戴上黑色面具後，雙眼在鏡片下呈白色！（《超人》電影劇照）

蝙蝠俠在經典漫畫中，時常以「白眼」造型出現！（《蝙蝠俠》動畫劇照）

11. 哥譚市路牌

在民眾撤離大都會期間，出現一個公路牌指向哥譚市——蝙蝠俠的地頭，印證漫畫裡兩市鄰近的設定，亦預示蝙蝠俠即將登場。

公路牌指向哥譚市正是蝙蝠俠的地頭。（《蝙蝠俠》電影劇照）

12. 夜鷹即將回歸？

在超人打怪獸的一幕中，旁邊一橦大廈出現Zesti Cola的廣告招牌，作為漫畫中夜鷹Nightwing Dick Grayson最喜歡的飲品，或預示夜鷹即將回歸！

不止蝙蝠俠，似乎連夜鷹亦會回歸！（《蝙蝠俠與羅賓》電影劇照）

13. 占士根細佬老友們粉墨登場

占士根向來喜歡在電影中，請自己的細佬Sean Gunn與朋友演出。而在《超人》中，曾參演Marvel《銀河守護隊》的Sean Gunn與Stephen Blackehart亦有出現及聲演，成為第二三位跨界到DC的演員！

占士根向來喜歡在電影中，請自己的細佬Sean Gunn與朋友演出！（莫匡堯 攝）

占士根在《銀河守護隊》裡請弟弟Sean Gunn做動態捕捉，及後亦成為守護隊次要成員。（《銀河守護隊》電影花絮照）

14. 女超人壓軸登場

由Milly Alcock飾演的女超人，在《超人》結尾以一隻「醉貓」登場，率先為2026年的個人電影打響頭炮！

Milly Alcock飾演的《女超人》即將在2026年上映。（GettyImages）

15. 真．火星獵人或將現身？

Lex Luthor在《超人》劇情中，曾稱呼超人為「火星人」，雖然他深知超人來自氪星、僅為戲稱，然而卻預示正義聯盟另一成員——火星獵人或許將會在往後作品登場！