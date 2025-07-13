超人︱Rachel Brosnahan18禁演出率性自然　竟贏艾美金球兩大視后

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）由荷里活鬼才導演占士根（James Gunn）執導，大衛科倫斯韋（David Corenswet）接班成為新一代超人，並夥拍Rachel Brosnahan及尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）為重啟DCU全新世代打響頭炮！《超人》女主角Rachel Brosnahan在亞洲觀眾群知名度不高，然而憑精緻五官、高䠷身材馬上成為焦點，更出土不少此前18禁級數火辣演出！

Rachel Brosnahan在亞洲觀眾群知名度不高，然而憑精緻五官、高䠷身材馬上成為焦點。（莫匡堯 攝）

Rachel Brosnahan在電影飾演超人女朋友Lois Lane。（《超人》電影劇照）

Rachel Brosnahan身材非常出眾！（Rachel Brosnahan IG圖片）

Rachel Brosnahan早於高中時期成為演員，於著名劇集《花邊教主》（Gossip Girl）、《The Good Wife）等擔任特約演員，2013年在Netflix劇集《紙牌屋》（House of Cards）兩集演出裡備受注目，獲得不少電視監製垂青。2014年，Rachel Brosnahan首次於螢幕上寬衣解帶演出，在二戰劇集《Manhattan》第二集已背部全裸上鏡，露出纖巧玲瓏曲線身材！

Rachel Brosnahan於2014年主演二戰劇集《Manhattan》。（《Manhattan》劇集劇照）

Rachel Brosnahan首次於《Manhattan》背部全裸上鏡，露出纖巧玲瓏曲線身材！（《Manhattan》劇集劇照）

Rachel Brosnahan於2015年亦主演電影《Louder Than Bombs》，在一段床戲中首次正面裸露，展示她傲人上圍，當時自然不賣弄、率性奔放的演出讓她獲得觀眾好評！2017年，Rachel Brosnahan主演電視喜劇《The Marvelous Mrs. Maisel》，飾演一位在婚姻失敗後追逐棟篤笑夢想的家庭主婦，在劇情中更裸露上身站在棟篤笑舞台上，當時震驚不少觀眾，但演出亦讓她贏得首座艾美獎及兩座金球獎「最佳喜劇女主角」獎，榮升視后！

Rachel Brosnahan主演美國電影《Louder Than Bombs》。（《Louder Than Bombs》電影劇照）

Rachel Brosnahan於《Louder Than Bombs》裡迎來首次正面裸露演出，率性自然的演繹廣受觀眾好評。（《Louder Than Bombs》電影劇照）

Rachel Brosnahan於《Louder Than Bombs》裡迎來首次正面裸露演出，率性自然的演繹廣受觀眾好評。（《Louder Than Bombs》電影劇照）

Rachel Brosnahan於《Louder Than Bombs》裡迎來首次正面裸露演出，率性自然的演繹廣受觀眾好評。（《Louder Than Bombs》電影劇照）

Rachel Brosnahan主演電視喜劇《The Marvelous Mrs. Maisel》，飾演一位在婚姻失敗後追逐棟篤笑夢想的家庭主婦，讓她贏得首座艾美獎及兩座金球獎「最佳喜劇女主角」獎！（《The Marvelous Mrs. Maisel》劇集劇照）

Rachel Brosnahan於電視喜劇《The Marvelous Mrs. Maisel》劇情中在台上裸露！（《The Marvelous Mrs. Maisel》劇集劇照）

Rachel Brosnahan於電視喜劇《The Marvelous Mrs. Maisel》劇情中在台上裸露！（《The Marvelous Mrs. Maisel》劇集劇照）

Rachel Brosnahan最驚人的一次演出，莫過於2020年電影《Yearly Departed》，她飾演的角色在一場喪禮上突然撕破黑色長褲、露出下體，令全場喪禮賓客大驚！雖然劇集本身自行為橋段打格，但劇情震撼情度，相信為生涯巔峰！

Rachel Brosnahan最驚人的一次演出，莫過於2020年電影《Yearly Departed》！（《Yearly Departed》電影劇照）

Rachel Brosnahan在一場喪禮上突然撕破黑色長褲、露出下體，令全場喪禮賓客大驚！（《Yearly Departed》電影截圖）

Rachel Brosnahan在一場喪禮上突然撕破黑色長褲、露出下體，令全場喪禮賓客大驚！（《Yearly Departed》電影截圖）

Rachel Brosnahan在一場喪禮上突然撕破黑色長褲、露出下體，令全場喪禮賓客大驚！（《Yearly Departed》電影截圖）

Rachel Brosnahan在一場喪禮上突然撕破黑色長褲、露出下體，令全場喪禮賓客大驚！（《Yearly Departed》電影截圖）

Rachel Brosnahan在一場喪禮上突然撕破黑色長褲、露出下體，令全場喪禮賓客大驚！（《Yearly Departed》電影截圖）

Rachel Brosnahan在一場喪禮上突然撕破黑色長褲、露出下體，令全場喪禮賓客大驚！（《Yearly Departed》電影截圖）