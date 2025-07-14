超人︱超狗Krypto可愛登場搶盡風頭　原來靈感來自導演占士根愛犬

由荷里活鬼才導演占士根（James Gunn）執導的DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）於7月10日上映，David Corenswet接替亨利卡菲爾（Henry Cavill）成為影史上第十位超人飾演者，更獲得影評人及影迷的一致好評。除了留意新任超人之外，超狗Krypto的登場，更融化了一眾影迷的心！

《超人》復刻最經典的「紅底褲」制服造型。（《超人》電影劇照）

只要超人戴上眼鏡就沒有人認得出他。（《超人》電影劇照）

超狗Krypto一開場已經拯救超人回到基地，不過同樣擁有超能力的Krypto經常將搗亂基地，突如其來的飛撲更撞斷超人的肋骨。但超人與Krypto感情深厚，得知Krypto被捉走後，超人立即發狂，失控又可愛的Krypto令不少擁有「毛孩」的影迷非常有共鳴。

超狗Krypto可愛登場。（《超人》電影劇照）

Krypto一出場便搶盡風頭。（IG圖片)

占士根接受外媒訪問時，透露自己一直都是愛狗之人，而Krypto最的靈感，則來自占士根的愛犬Ozu。他提到在開始寫《超人》劇本後，不久就收養樂Ozu，而愛犬就成為了Krypto的原型：「我的房間看起來就像孤獨堡壘那樣，因為我的狗很調皮，會把房間弄得一團亂。」另外，Krypto其實出現在原著漫畫多年，不過有不少超人迷都沒想到超狗會出現在電影中，故今次的設定令粉絲大感驚喜。