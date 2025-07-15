超人︱兒子新聞主播彩蛋曝光　致敬已故超人爸爸基斯杜化李夫

由荷里活鬼才導演占士根（James Gunn）執導的DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）將於7月10日上映，David Corenswet接替亨利卡菲爾（Henry Cavill）成為新人超人，電影更獲得影評人及影迷的一致好評。雖然電影只有兩小時片長，但卻塞入了大量漫畫彩蛋，而其中一幕就致敬了1978年的「超人」基斯杜化李夫（Christopher Reeve）。

《超人》（SUPERMAN）日前全球上映，大獲好評票房大賣。（《超人》電影海報）

《超人》復刻最經典的「紅底褲」制服造型。（《超人》電影劇照）

有外國資深超人粉絲留意到，電影裡有一幕是記者在現場進行新聞直播，而那位演員是1978年「超人」基斯杜化李夫（Christopher Reeve）的兒子Will Reeve，現實中Will亦是ABC電視台的一名主播，故導演占士根特別邀請他來客串，同時致敬了他的超人爸爸。

（X，前身為Twitter）

基斯杜化李夫的超人造型深入民心。（IMDb）

基斯杜化李夫（Christopher Reeve）於1978年飾演「超人」而爆紅，其俊朗的樣貌、高大身形及藍眼睛，為觀眾留下深刻印象，亦是多為飾演過超人的男星中最經典的超級英雄。可惜他在1995年因參加一場馬術比賽的意外，導致他頸椎斷裂、脊髓嚴重損傷、全身癱瘓，需要依賴呼吸器維持生命，永遠在輪椅上度過餘生。Reeve多次想放棄生命，幸好有太太Dana的支持及愛護，才能重新振作起來。後來於2004年更因心肌梗塞離世，終年52歲。