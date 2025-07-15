鍾雪瑩蔡思韵首度闖書展　交換日記共譜30歲人生

去年同樣踏入30歲的鍾雪瑩（雪）蔡思韵（Ceci）花了一年時間，用文字以交換日記的方式，生活化的紀錄了人生步入30歲的轉變、心情、並以兩人的姓氏諧音，集結成一本名為「種菜日記」的實體書，今個星期16號在《香港書展2025》將會正式面世，跟讀者分享兩人「種菜」過程和喜悅。

同樣踏入30歲的鍾雪瑩（雪）蔡思韵（Ceci）花了一年時間，用文字以交換日記的方式，生活化的紀錄了人生步入30歲的轉變。（大會提供）

首次出書的Ceci坦言心情十分緊張的說：「其實這本書並非深度的文學作品，我和阿雪各自以日記方式互相分享過去一年生活或工作上的點滴，有時遇上心情不好，也會彼此鼓勵。」而阿雪對這本書的面世感到期待的說：「過往曾經因為閱讀別人的交換日記而獲得趣味與感動，希望屆時也能透過這本書的閒話家常，釋出力量予讀者。」

書名《種菜日記》，是以兩人的姓氏諧音集結而成。（大會提供）

藉著過去一年的日記交往，讓兩人友誼增進，成為好朋友，Ceci 很享受這份友誼的說：「交換日記的念頭是阿雪萌起的，一直以來她都很想實現這個想法，可惜苦無對象，正好我和她去年剛踏入30歲，人生成長的另一階段開始，有共同的感覺，於是大家便順利成章啟動了這本日記，透過文字抒寫30歲的我們生活和心態上的轉變，可能是一些有趣的小日常或情緒上的抒發，只要有時間，都會留言回覆對方，成為真正的筆友。過去一年的文字往來，沒有修飾，如實的紀錄下來，在書中真情展現。」

二人的種菜日記交流心得。（大會提供）

面對30歲的人生新階段，Ceci感覺比年輕時所想完全兩樣，她豁然開朗的說：「年少時總覺得3字頭對自己來說很遙遠，或很難想像自己會變成一個怎樣的大人？但轉瞬間踏入30歲的一刻，不但沒有焦慮感，反而開心成為大人，可以隨心而行，總感覺越了解自己就變得自信，自信令自己成為一個快樂自在的人。」

面對30歲的人生新階段，Ceci感覺比年輕時所想完全兩樣。（大會提供）

此外，Ceci 透露「種菜日記」除了兩人「耕種」出來的文字分享外，及設計了一些公仔鎖匙扣和貼紙周邊產品外，還找來一位近年參予多位香港歌手包括：林家謙、RubberBand、張敬軒、岑寧兒等動畫MV 及演唱會video wall等制作的本地動畫導演塈插畫師Step c.張小踏，為他們這本作品設計封面和插圖，帶出更多不同層次的感覺。