超人｜女超人醉貓登場　占士根解釋一改歷作形象：佢就係咁爛撻撻

DC超級英雄電影《超人》（Superman）由鬼才導演占士根（James Gunn）執導、型男David Corenswet接班成最新一代超人，夥拍Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult主演，DC以元祖超級英雄超人作為頭炮重磅鉅製重啟劇情宇宙。《超人》劇情中，有不少正反派角色登場，包括綠燈俠、鷹女與魔超人等，為正義聯盟等延續作品鋪路，其中包括即將於2026年推出個人作品的女超人！

型男David Corenswet接班成最新一代超人！（《超人》電影劇照）

Milly Alcock將會接捧成為女超人，個人角色電影將於2026年上映。（DC IG圖片）

《超人》劇情中，由Milly Alcock飾演的女超人於結尾以一隻「醉貓」登場，成為震撼彩蛋之一！然而女超人「爛撻撻」形象與歷來劇集作品形象迥異，出乎觀眾意料之外，導演占士根亦就角色設計進行解釋。據外媒報道，占士根受訪時談及女超人時表示：「她就是如此『爛撻撻』、生活一片混亂，因為按我們（對漫畫）的了解，她與超人在截然不同的環境下長大，一個更艱難複雜的背景。Clark Kent由一對愛錫他的父母照顧他幸福成長、家庭健康完整，女超人則接近相反，所以兩表兄妹性格完全不同。」

占士根表示女超人的成長背景與超人截然不同，所以才會在戲中如此「爛撻撻」！（莫匡堯 攝）

女超人在《超人》首度登場，但形象與過去漫畫與劇集相當迥異。（Milly Alcock IG圖片）

占士根曾不下一次強調，希望透過具缺陷的角色在劇情中呈現成長與蛻變，相信於明年上映的個人作品中，將補完女超人更具體的成長經歷，解釋女超人「爛撻撻」形象背後原因，並脫胎換骨成為可靠守護地球的超級英雄。

Milly Alcock飾演的《女超人》即將在2026年上映。（GettyImages）