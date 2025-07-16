艾美獎2025｜《生活割離術》提名27獎領先　《魷魚遊戲2》零入圍

第77屆艾美獎於香港時間，昨晚（15日）深夜公布提名名單。Apple TV+的話題作品《生活割離術》（Severance）成功角逐27獎，領先一眾對手。而Max製作的《蝙蝠俠》衍生劇《企鵝》（The Penguin）則獲24項提名排第二。至於Ｎetflix作品《魷魚遊戲》第二季，就爆冷一個獎都不獲提名。



《生活割離術》由男星賓史迪拿（Ben Stiller）監製，是Apple TV+今年話題之作。 （《生活割離術》劇照）

今次的入圍戰，成了Apple TV+及Max之爭，除了首兩位，Apple TV+《鬥戲影業》及Max《白蓮會》，都分別獲23項提名，而代表Netflix出戰，有望延續第一季之勢的《魷魚遊戲》第二季，就全軍覆沒。而《生活割離術》將會在最佳劇集獎項中，以大熱姿態迎戰《安多》、《頭號外交官》、《最後生還者》、《極樂凶間》、《匹兹堡》、《翻盤特工隊》及《白蓮會》。

Max製作的《蝙蝠俠》衍生劇《企鵝》（The Penguin）則獲24項提名排第二（《企鵝》劇照）

代表Netflix出戰，有望延續第一季之勢的《魷魚遊戲》第二季，就全軍覆沒，一個提名都冇。（《魷魚遊戲》第二季劇照）

回看Netflix《魷魚遊戲》第一季，在2022年度第74屆艾美獎入圍名單中，既成為首部提名艾美獎的韓劇，更一共入圍14個獎項，氣勢一時無兩，李政宰、鄭浩妍分別角逐最佳男主角、最佳女配角，而朴海秀和「001號」吳永秀都入圍最佳男配角，而飾演「智英」的李瑜美也提名客串女演員。而最終李政宰更奪得最佳男主角。

李政宰憑《魷魚遊戲》奪得艾美獎最佳男主角。（Getty Images）

劇名《Severance》是指記憶分割手術，在內部對員工進行試驗。接受手術的員工擁有兩種獨立的記憶。（《生活割離術》劇照）

《生活割離術》由男星賓史迪拿（Ben Stiller）監製，講述美國一虛構城市，坐落一家超級大公司盧蒙工業（Lumon Industries）。該公司開發出一種俗稱「分離」（Severance）的記憶分割手術，在內部對員工進行試驗。接受手術的員工擁有兩種獨立的記憶。他們在上班時會忘記外面的一切日常生活與身份，只接受公司嚴格管理並為其工作；當下班時，員工會恢復日常生活的記憶，對公司內的工作事務一概不知。