醬園弄︱詹周氏殺夫真人真事　年幼被賣往上海、下嫁丈夫常遭毆打

香港雙料金像獎最佳導演陳可辛最新執導作品《醬園弄》，由章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音與大鵬等演員主演，電影已於今日（17日）在香港正式上映。《醬園弄》劇情改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀四十年代的上海，一位屠夫經常背妻出軌嫖妓、沉迷賭博，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺兼分屍收場。當年「醬園弄殺夫案」在上海轟動一時，被報章廣泛報道，現為各位重組詹周氏殺夫真人真事！

陳可辛最新執導作品《醬園弄》，由章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音與大鵬等演員主演。（《醬園弄》微博圖片）

詹周氏漂泊悲慘童年

「醬園弄殺夫案」兇手詹周氏，原為一位杜姓孤兒，童年由周家撫養，改名為周春蘭。周春蘭於九歲時隨養父到上海，被賣到當鋪之中，21歲下嫁予當鋪伙記詹雲影，二人婚後租住於醬園弄85號二樓後座，然而詹雲影在婚後兩個月便有外遇，而且經常毆打詹周氏。

詹周氏於21歲下嫁當鋪伙記詹雲影，然而丈夫在婚後兩個月便有外遇，而且經常毆打詹周氏。（《醬園弄》劇照）

詹周氏趁丈夫熟睡謀殺肢解16塊

1945年3月20日凌晨，30歲的詹周氏趁丈夫酒後熟睡，以廚房菜刀謀殺、碎屍肢解成16塊！雖然詹周氏以皮箱盛載丈夫屍骸，然而血水沿地板縫隙滴到樓下，兇案因此被報案揭發。當時上海大小報章廣泛報道詹周氏殺夫案情，將詹周氏描繪成蕩婦、兇案背後受姦夫相助。

30歲的詹周氏趁丈夫酒後熟睡，以廚房菜刀謀殺、碎屍肢解成16塊！（《醬園弄‧懸案》劇照）

詹周氏以皮箱盛載丈夫屍骸，然而血水沿地板縫隙滴到樓下，兇案因此被報案揭發。（《醬園弄‧懸案》劇照）

上海大小報章廣泛報道詹周氏殺夫案情，轟動全上海。（《醬園弄‧懸案》劇照）

社會輿論亦分成兩派，一派認為詹周氏兇殘殺夫、罪大惡極，按理應殺人填命；另一派則傾向同情詹周氏，認為詹雲影劣跡斑斑，殺夫背後動機理應被重視。同年5月3日，上海地方法院經審訊後，判處詹周氏死刑；及至1948年2月，法院將詹周氏由死刑改判為15年有期徒刑。

詹周氏曾被判死刑，及後被改判15年有期徒刑。（《醬園弄》劇照）

刑滿出獄後高壽至90歲

1948年改判後，詹周氏一直於提籃橋女子監獄服刑，五十年代則被移送至江蘇大豐上海農場接受勞改。刑滿出獄後，詹周氏回復周姓並改名，展開新生活，更於1951年經介紹下與一位炊事員結婚，並於托兒所工作，直至1981年退休，據指周氏高壽至年約90歲，亦即約千禧年前後才離世。