吳彥祖挑戰F1賽道戰車車頭燈失靈　伸手不見五指摸黑衝線榮升車神

香港千禧男神吳彥祖近年集中在荷里活發展，參演不少影視劇集作品，同時迷上賽車運動，與《狂野時速》（Fast and Furious）系列「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）合組車隊STUDENT DRIVER，參與業餘房車賽事。吳彥祖昨日（17日）於社交媒體分享一段賽車第一身視角影片，為早前於比利時斯帕（Spa）挑戰25小時Fun Cup耐力賽，從頭盔的攝影機紀錄賽事實際路況，然而戰車竟然車頭燈失靈，只見影片中幾乎漆黑一片、伸手不見五指，路況與能見度之差實在令人難以致信！

吳彥祖近年迷上賽車運動，參與不少業餘房車賽事。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖近年迷上賽車運動，參與不少業餘房車賽事。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖與《狂野時速》系列「韓哥」姜成鎬合組車隊STUDENT DRIVER，參與不少業餘房車賽事。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖與《狂野時速》系列「韓哥」姜成鎬合組車隊STUDENT DRIVER，參與不少業餘房車賽事。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於社交媒體上分享指，自己在耐力賽負責接力夜間其中一棒：「正如你所見漆黑一片，我們的車頭燈失靈、輔助燈亦僅有一節短小的燈管、兩棧側燈亦失靈！所以賽程中非常難達到我們目標速度，在斯塔沃洛（Eau Rouge）亦不斷在飄移！我基本上要靠其他參賽車輛的車頭燈才能看到賽道盡頭！那一刻我實在非常孤獨無助，而且非常恐懼！我的成績雖然很慢，但最少沒有釀成車禍！」

吳彥祖於比利時斯帕F1賽道上，參與業餘25小時Fun Cup耐力賽。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於業餘25小時Fun Cup耐力賽中，因為車頭燈失靈，伸手不見五指！（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於業餘25小時Fun Cup耐力賽中，因為車頭燈失靈，伸手不見五指！（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於比利時斯帕F1賽道上，參與業餘25小時Fun Cup耐力賽。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於比利時斯帕F1賽道上，參與業餘25小時Fun Cup耐力賽。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於比利時斯帕F1賽道上，參與業餘25小時Fun Cup耐力賽。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於比利時斯帕F1賽道上，參與業餘25小時Fun Cup耐力賽。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於比利時斯帕F1賽道上，參與業餘25小時Fun Cup耐力賽。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於比利時斯帕F1賽道上，參與業餘25小時Fun Cup耐力賽。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於比利時斯帕F1賽道上，參與業餘25小時Fun Cup耐力賽。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖於比利時斯帕參賽的斯塔沃洛賽道，為一級方程式賽車格蘭披治分站之一，雖然未有於《F1》電影裡被提及，然而賽道亦以天氣陰晴不定、路況多彎濕滑著稱，不時發生大型賽車意外。吳彥祖能夠摸黑衝線完成賽事，兼沒有發生意外，已實證他神級車技實力！

吳彥祖能夠摸黑作賽不炒車，實證車神級技術！（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖能夠摸黑作賽不炒車，實證車神級技術！（吳彥祖IG圖片）