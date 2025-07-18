陳法拉新作與金球影帝鬥戲　「香港取景」一種鋪頭霓虹燈最搶鏡

陳法拉與剛憑 《企鵝人》獲得第77屆艾美獎《迷你影集、電視電影最佳男主角》提名的金球獎影帝哥連法路（Colin Farrell）去年合作拍攝的電影《The Ballad of a Small Player》，近日電影公司網上發放了四張最新劇照，並公布電影將於10月在戲院上映，以及10月29日在Netflix上線，電影中斯卡金像獎最佳女配角泰迪史雲頓（Tilda Swinton）作特別演出，三人於電影中互相切磋演技。

陳法拉於Netflix新作《The Ballad of a Small Player》與金球獎影帝哥連法路合作，去年於香港及澳門取景拍攝！（《The Ballad of a Small Player》電影劇照）

陳法拉於Netflix新作《The Ballad of a Small Player》與金球獎影帝哥連法路合作，去年於香港及澳門取景拍攝！（《The Ballad of a Small Player》電影劇照）

法拉在其中一張劇照中，身穿一件改造成帶中國色彩的戲服，極具特色，與哥連法奴四目交投互動，笑意盎然，一張劇照畫面已滲出兩人的「戲」味，令觀眾期待。電影去年拍攝時，分別在澳門及香港取景，賭場是其中主景之一。劇照中，香港澳門取景部份有不少霓虹燈及廣告燈牌，其中竟以藥房招牌最多，實在令港澳觀眾倍加親切、會心微笑！此片改編自同名暢銷小說，故事講述一名賭徒（哥連法路 飾）飽歷滄桑和面對債務困擾，於是決定在澳門生活，卻遇到一位有機會拯救到他的人。

陳法拉在其中一張劇照中，身穿一件改造成帶中國色彩的戲服，極具特色，與哥連法奴四目交投互動，笑意盎然！（《The Ballad of a Small Player》電影劇照）

《The Ballad of a Small Player》劇照中，香港澳門取景部份有不少霓虹燈及廣告燈牌，其中竟以藥房招牌最多，實在令港澳觀眾倍加親切、會心微笑！（《The Ballad of a Small Player》電影劇照）

此外，近日法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但從social media 所post的照片，似乎湊着一對仔女的法拉，也許比開工更忙！

近日陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）

近日陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）

近日陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）

近日陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）

近日陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）

近日陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）