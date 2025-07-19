醬園弄︱夏文汐40年前舊作改編殺夫奇案　遭家暴虐打呻吟響徹全村

香港雙料金像最佳導演陳可辛執導最新作品《醬園弄》，由章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音、大鵬等演員主演，昨日（17日）終於在香港正式上映！《醬園弄》劇情改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀四十年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

夏文汐原來早於40年前，已經主演改編「醬園弄殺夫案」的電影《殺夫》。（陳順禎 攝）

《醬園弄》劇情駭人聽聞之餘，由大師陳可辛執導、並雲集內地一眾頂流演員，在內地網絡中早已成為熱門話題。有資深影迷發現，原來「醬園弄殺夫案」早於40年前被改編成小說及台灣電影《殺夫》，當年更由年僅19歲的一代港產女神夏文汐主演！夏文汐於電影中飾演淒楚的屠戶妻子，更突破尺度上演受虐、血腥戲份，繼《烈火青春》《唐朝豪放女》後，在夏文汐生涯中甚具代表性！

《烈火青春》為夏文汐的出道作品，兩年後年僅19歲的夏文汐便拍攝《殺夫》。（《烈火青春》電影劇照）

夏文汐於《殺夫》裡飾演貧窮農村女孩林市，自小喪夫與母親相依為命，目睹母親因為捱餓而出賣自己的身體，成為童年極大的陰影。及後母親離世，剛成年的林市被叔叔安排嫁給屠戶江水，雖然終得一口飯，卻受盡江水虐打與發洩，夜間交歡時痛苦慘叫呻吟響徹全村，村民亦認為林市如母親一樣放蕩，漠視林市所受的煎熬與凌辱。

夏文汐於《殺夫》裡飾演窮苦村婦林市。（《殺夫》電影劇照）

夏文汐飾演的林市，被逼嫁給屠夫江水。（《殺夫》電影劇照）

儘管林市嫁到江水家後受盡屈辱，但仍盡妻子的責任打理家務，然而沉迷賭博與酗酒的江水，每每在外輸錢後，便回家發洩在林市身上。林市受盡凌辱，一晚看見睡在身旁的江水，便心生殺機、以尖刀殺死江水，及後渾身是血的林市，默默地為自己盛一碗飯。最後殺夫的林市，因為村民的偏見與對母女放蕩的印象，被警察以殺人犯的身份帶離村莊。

夏文汐飾演的林市，每晚與屠夫丈夫交歡時，受盡虐打與凌辱，慘叫呻吟響徹全村。（《殺夫》電影劇照）

林市最忍無可忍，於是在夜間殺死睡在身旁的丈夫。（《殺夫》電影海報）

夏文汐於《殺夫》的演出尺度破格，演活窮苦村婦的淒楚經歷，受盡家暴凌辱的景象深切震撼觀眾。當年形象性感火辣的夏文汐，雖然在電影中有床上戲份，不乏展露身段的機會，卻絲毫不為情慾而演出，反而令觀眾深感憐惜。夏文汐上演殺夫一幕時，解放壓抑下爆發的憤怒與狠勁，亦令血腥畫面提昇意景，當年夏文汐的外型亦充份還原窮苦村婦的形象，不僅身型單薄輕盈，殺夫橋段展露腋下留下的毛髮，亦令電影寫實感大增。