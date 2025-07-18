大熊餐廳｜第四季大獲好評　第七集神鋪排回應經典「七魚宴」一幕

《大熊餐廳》第四季開播後得到廣大好評，大讚劇集再創高峰。Disney+ 香港亦與飲食雜誌FOODIE合作，為這部有口皆碑的神作特設「Secret Supper」晚宴，誠邀各位粉絲及食家聚首一堂，品嚐以《大熊餐廳》第四季為靈感的菜式，細味劇集為你帶來的百般滋味。

《大熊餐廳》橫掃各大頒獎禮，包括於艾美獎連續得獎，來到第四季好評依然不絕。（《大熊餐廳》第四季劇照）

「Secret Supper」晚宴於早前圓滿舉行，當晚餐單以family-style分享形式呈獻，參加者事前只收到集合地點，而餐廳則直到最後一刻才會揭曉，神秘感十足！餐廳最終舉行的地方為近百年老字號「Jimmy’s Kitchen」，菜單以《大熊餐廳》第四季出現的重要材料為靈感，讓大家細味感受劇中的味道與温度。所有參加者更獲贈限量版藍色圍裙及白色t-shirt，穿上身感覺極似劇中Chef Carmy的招牌造型，趣味十足兼極具紀念價值！

所有參加者更獲贈限量版藍色圍裙及白色t-shirt，穿上身感覺極似劇中Chef Carmy的招牌造型。（大會提供）

《大熊餐廳》橫掃各大頒獎禮，包括於艾美獎連續得獎，來到第四季好評依然不絕，首3季被評為美國電影學會年度最佳電視節目，第2季更獲得共 11 項艾美獎，創下喜劇類劇集單年獲獎最多紀錄，其中男主角Jeremy Allen White更成功冧莊連奪兩屆最佳喜劇類影集男主角。劇集還獲得金球獎、美國演員工會獎等獎項。

「Secret Supper」晚宴於早前圓滿舉行，菜單以《大熊餐廳》第四季出現的重要材料為靈感，讓大家細味感受劇中的味道與温度。（大會提供）

第四季加入温暖治癒元素 深入描寫角色的內心世界

被譽為「神劇」的《大熊餐廳》，最令人讚不絕口的是劇本對白所編織成的背後故事。第一至三季故事中一眾角色面對問題時，暗地裡互相關懷及依賴，表面上卻以粗口相對，近乎嘶叫地瘋狂互罵成為劇集獨有風格。來到第四季，編劇加入温暖治癒的元素，深入描寫角色的內心世界與關係，獲得網民盛讚！

《大熊餐廳》橫掃各大頒獎禮，包括於艾美獎連續得獎，來到第四季好評依然不絕。木《大熊餐廳》第四季劇照）

第四季第七集完美呼應第二季

第二季第六集《七魚宴》一直被熱愛《大熊餐廳》的粉絲奉為「神集數」！《七魚宴》記錄著「大熊家族」一家人聚首一堂共晉晚餐，表面和諧氣氛之下的劍拔弩張，隨着一支餐叉一觸即發。觀眾從演員出色的演繹、精準的對白、緊張不安的氣氛當中，漸漸了解到火爆家族現今難以挽救的破裂情況到底因何造成，令人亢奮緊張又感受到主角一家的無奈；來到第四季第七集《熊》，表哥Richie (Ebon Moss-Bachrach 飾)的前妻再婚促成「大熊一家」全家族再次齊聚，本來人人都擔心「七魚宴」事件重臨而令喜宴混亂收場，全因Richie女兒因懼怕跳舞，卻不敢訴諸於口，而令家族成員聚於枱底下一同窩心地分享每人心中害怕之事，從而破冰。家族聚首，由以前的破口大罵、互相傷害，到現在學懂沉靜下來坦承相對，《熊》絕對是完美呼應前兩季的神集數《七魚宴》，與觀眾一同見證角色成長！

今季最後的結局震撼彈莫過於身為「大熊餐廳」的靈魂人物Carmy (Jeremy Allen White飾) 選擇退出餐廳。（《大熊餐廳》第四季劇照）

「大熊餐廳」靈魂人物即將退出？

今季最後的結局震撼彈莫過於身為「大熊餐廳」的靈魂人物Carmy (Jeremy Allen White飾) 選擇退出餐廳，提出以拍檔Sydney (Ayo Edebiri飾) 及妹妹Natalie (Abby Elliott飾) 作為新合伙人繼續帶領餐廳營運。表面看似劇集單純為求製造高潮而編寫出Carmy的退場橋段，但底蘊其實表達出Carmy一直以廚房作為自己的避風港，用工作麻醉人生，逃避原生家庭帶來的陰影、逃避哥哥死去的傷痛、逃避女友Claire (Molly Gordon飾) 對自己的愛。經過第三季的鋪墊後，Carmy終於理順自己的思緒，決定離開這個曾令他找到自我價值，但亦阻礙傷疤痊癒的地方，重新出發找回人生。雖然萬分不捨，但Carmy亦暫時會留守餐廳直至一切過渡妥當，作為觀眾亦完全理解Carmy的決定！

神級選曲Oasis《Stay Young》

資深粉絲除了大讚《大熊餐廳》劇本的巧妙佈局外，歌曲選擇及配樂亦備受追捧！劇集主創人充滿品味的配樂選擇，令觀眾更欣賞《大熊餐廳》的製作，配樂中不乏80、90年代的搖滾音樂，例如Radiohead、R.E.M.等等，今季更起用解散16年後再度合體舉辦巡唱的Oasis的金曲《Stay Young》，巧妙地以樂隊重組事件呼應劇中「大熊家族」修補關係的橋段！

第五季製作確認瀕臨結業的「大熊餐廳」

第四季好評如潮，FX立刻宣佈第五季製作決定，並將於2026年再次於Disney+ 獨家上線！於第四季結局中，瀕臨結業的「大熊餐廳」表面看似返魂乏術，實則暗藏生機！由Ebraheim (Edwin Lee Gibson飾) 負責的牛肉三文治檔生意蒸蒸日上，萌生起開設特許經營的念頭，有望為「蝕到入肉」的「大熊餐廳」起死回生？而隨著Carmy即將退場，究竟《大熊餐廳》第五季故事將會如何發展？拭目以待！