潛行凶間︱92歲米高堅撐拐杖精神亮相　再談路蘭揭曉夢境現實結局

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導舊作《潛行凶間》（Inception）一直被認為是《奧本海默》（Oppenheimer）前最佳作品之一。《潛行凶間》劇情中，以里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）為首一眾主角經常穿梭於夢境與現實之間，真真假假對不少觀眾來說相當頭痛，連結局里安納度有沒有回到現實與家人團聚，仍一直眾說紛紜，電影上映至今長達15年仍成為觀眾討論話題。

里安納度狄卡比奧為首一眾主角，經常穿梭於夢境與現實之間，真真假假對不少觀眾來說相當頭痛。（《潛行凶間》電影劇照）

《潛行凶間》結局，里安納度有沒有回到現實與家人團聚，仍一直眾說紛紜。（《潛行凶間》電影劇照）

《潛行凶間》男配角資深演員米高堅（Michael Caine），近日於一場公開活動上亮相，現年92歲的米高雖然支撐着拐杖，但仍然非常精神！米高堅談到與基斯杜化路蘭多次合作，亦向影迷公開劇情夢境現實的秘密，他坦言：「我真的很愛路蘭，當我收到《潛行凶間》的劇本時一直很困擾，所以對他說『我不清楚哪場戲是夢境，哪場戲是現實』，他就說『當有你在的場景，就是現實』！」

現年92歲的米高堅近日於一場公開活動上亮相，雖然支撐着拐杖，但仍然非常精神！（IG影片截圖）

只要有米高堅的場景，就不是夢境。（《潛行凶間》電影劇照）

《潛行凶間》劇情中，米高堅為里安納度的師父，然而卻無法再在夢境中行動，因此每每有他出現的場景中均為現實。劇情結局，里安納度在飛機上完成任務，睡醒抵達美國後，在接機大堂遇到歡迎他回家的米高堅，然後再與他回到孫兒孫女們身邊，因此《潛行凶間》結局中，眾人的確成功完成任務，而里安納度亦成功達成回家與子女團聚的大團圓結局。

米高堅於機場接里安納度回家，因此實證是現實。（《潛行凶間》電影劇照）

米高堅為里安納度的師父，然而卻無法再在夢境中行動，因此每每有他出現的場景中均為現實。（《潛行凶間》電影劇照）

米高堅為里安納度的師父，然而卻無法再在夢境中行動，因此每每有他出現的場景中均為現實。（《潛行凶間》電影劇照）