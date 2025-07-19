韓劇《瑞草洞》香港取景　李鍾碩文佳煐營造尖沙咀維園浪漫新景點

由李鍾碩、文佳煐首度合作主演的全新律政職場韓劇《瑞草洞》，現已於Disney+ 獨家上線。來到第4集，劇情出現大量在港取景的情節，有香港觀眾見到都十分雀躍，大讚李鍾碩與文佳煐，這對出身自瑞草洞的「律師CP」，成功締造一趟充滿香港情懷的甜蜜之旅！現就跟大家盤點劇中出現過的浪漫場景，方便大家跟住去打卡。

由李鍾碩、文佳煐首度合作主演的全新律政職場韓劇《瑞草洞》，現已於Disney+ 獨家上線。（《瑞草洞》劇照）

緣起於機場

劇情講到成為律師的李鍾碩及文佳煐重遇後，表面爭鋒相對但心底裡卻對對方念念不忘，一切始於十年前於香港的相遇！十年前，素未謀面的李鍾碩與文佳煐不約而同由韓國飛往香港旅遊，二人乘坐飛往香港同一班航班、相鄰座位，以至提取行李後步出香港國際機場亦是神同步進行，奇妙的緣份由此展開！

故事講到十年前，素未謀面的李鍾碩與文佳煐不約而同由韓國飛往香港旅遊。（《瑞草洞》影片截圖）

二人甚至是乘坐同一班機飛往香港，坐相鄰座位，情節跟《甜蜜蜜》相若。（《瑞草洞》影片截圖）

柏麗購物大道、英皇道逐一亮相

離開香港國際機場後，李鍾碩與文佳煐正式開始香港之旅。美麗的緣份接連發生：二人離開機場的首站同為柏麗購物大道、前後腳遊歷北角英皇道的舊香港情懷、就連乘坐觀光巴士遊覽香港也相坐毗鄰，美麗的香港加上偶然的巧合，整個氛圍非常浪漫！

二人就連乘坐觀光巴士遊覽香港也相坐毗鄰。（《瑞草洞》影片截圖）

二人離開機場的首站，同為到尖沙咀柏麗購物大道。（《瑞草洞》影片截圖）

中環荷李活道埋下浪漫種子

同遊香港各地後，李鍾碩及文佳煐終於回到民宿放下行李，但最巧合的是二人竟然連住宿地點也相同！在民宿內，二人正式相遇，李鍾碩邀約文佳煐對方一同進餐，兩人之間開始產生微妙的火花！

二人識去新景點西九文化中心。（《瑞草洞》影片截圖）

睇下拍到維園幾靚！（《瑞草洞》影片截圖）

維園成為二人浪漫場景。（《瑞草洞》劇照）

西九海傍維園 二人甜蜜同遊香港

在香港的旅程中，李鍾碩與文佳煐正式展開一段浪漫又曖昧的關係！二人甜蜜同遊香港，於西九海傍浪漫及銅鑼灣維園浪漫談心，更於中環太子臺熱吻！十年過後，有情人没有終成眷屬，全因一個誤會 — 李鍾碩誤以為文佳煐只是逢場作興，而文佳煐則因為表達不當而令對方誤會，令到一段浪漫故事無疾而終！究竟最後二人能否譜寫出真正的浪漫故事？拭目以待！