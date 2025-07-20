「冬香」溫翠蘋女兒完美遺傳高䠷曲線　突變紅髮無眉娘叼煙夜蒲

周星馳經典喜劇《唐伯虎點秋香》中，星爺為追求華府婢女「春夏秋冬」四香之一的「秋香」，因此潛入府中成為下人，當年除鞏俐飾演的女主角秋香外，「春香」賈天怡、「夏香」宣萱及「冬香」溫翠蘋亦為當時影壇一等一的美女演員！來自台灣的溫翠蘋，以選美出道，於環球中國小姐獲得第二名，之後踏入影圈。溫翠蘋於千禧年成為人母後大量減產，當年身材出眾、美貌動人的她曾有過兩段婚姻，先後下嫁日本人齊藤義行及美國人Kelvin，並與日籍老公於2001年誕下一女齊藤依紗（Issa）。

周星馳經典喜劇《唐伯虎點秋香》中，星爺為追求華府婢女「春夏秋冬」四香之一的「秋香」，因此潛入府中成為下人。（《唐伯虎點秋香》劇照）

華府四婢都是大美人，溫翠蘋（左一）曾獲讚比鞏俐更漂亮。（電影截圖）

溫翠蘋代表作亦包括《城市獵人》，當年的角色雖然沒有名字，但導彈級身材更令人難忘！（《城市獵人》,電影劇照）

溫翠蘋代表作亦包括《城市獵人》，在邱淑貞身邊毫不輸蝕！（《城市獵人》電影劇照）

現年24歲的齊藤依紗，已隨母姓改名為溫心舞，除了繼承母親的美貌，更一樣擁有高䠷曲線身材，身高達173厘米。溫心舞曾就讀於美國紐約大學帝勢藝術學院，主修表演，擅長跳舞之餘，更熱衷健身，練成結實腹肌及腰臀曲線，形象健康性感。

現年24歲的溫心舞，於美國讀書。（溫心舞IG圖片）

溫心舞繼承了母親溫翠蘋的美貌。（溫心舞IG圖片）

近日溫心舞於社交媒體上更新近況，在美國一處夜店享受派對熱舞。溫心舞造型突變，以一頭火紅短髮亮相、雙眉更畫成裸色化身「無眉娘」，夜蒲期間更叼起香煙令人震驚！然而溫心舞亦在限時動態中表示，其實自己沒有吸煙習慣，僅為影相擺甫士的造型一部份！雖然溫心舞造型更具個人風格，但立體五官與高瘦身型仍似足媽媽溫翠蘋，閒時更會擔任模特兒，極具潛力進軍娛樂圈，外界估計她或會於台灣出道，成為唱跳歌手！

溫心舞造型突變，化身紅髮「無眉娘」，更叼煙夜蒲！（溫心舞IG限時動態截圖）

溫心舞最近造型走暗黑風格，非常搶眼。（溫心舞IG限時動態截圖）

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溫心舞繼承了母親的美貌。（溫心舞IG圖片）

溫心舞亦繼承了母親溫翠蘋的火辣身材。（溫心舞IG圖片）

溫心舞擅長跳舞。（溫心舞IG圖片）

溫心舞亦會自彈自唱。（溫心舞IG圖片）

身材高䠷的溫心舞，擅長跳舞。（溫心舞IG圖片）

溫心舞閒時亦會擔任模特兒。（溫心舞IG圖片）

溫心舞仲識打碟！非常有型！（溫心舞IG圖片）

溫心舞身型非常修長！（溫心舞IG圖片）

溫心舞亦練出結實的腹肌，不時在社交媒體分享健身心得。（溫心舞IG圖片）

熱衷健身的溫心舞，練出曲線腰臀。（溫心舞IG圖片）

溫心舞亦練出結實的腹肌，不時在社交媒體分享健身心得。（溫心舞IG圖片）

溫心舞身型高䠷，非常適合跳舞。（溫心舞IG圖片）

溫心舞亦練出結實的腹肌，不時在社交媒體分享健身心得。（溫心舞IG圖片）