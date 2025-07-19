香港電影俾王晶定葉念琛整死？ 葉導還擊：晶哥令香港電影旺過

香港電影現正進在寒冬期，電影停開，演員拍戲機會少，引來不少網民熱烈討論，最近在連登有一帖文引起討論，標題為「香港電影俾王晶定葉念琛整死？」爆了18頁，網民勇躍發表意見。

葉念琛最近除了推出小說《情敵》之外，亦籌備舞台劇《鱷魚之吻》。

葉念琛被人點名批評，一向在社交媒體罕有發文的他，亦按奈不住發文回應，不過他的論點是支持王晶，指他曾經令香港電影興旺過，亦令台前幕後有工做，更指香港電影要轉營才有出路，他說：「有啲嘢平時唔講，但最近開始可以講下：早幾日睇到連登話晶哥（同我）搞死香港電影，先唔講我自己，但若以業界黎講，晶哥係其中一個令香港電影旺過、令一代電影幕前幕後工作者都搵到飯食嘅支柱！佢平時唔提，唔代表冇人記得，行內人其實心中有數。

王晶，葉念琛在今年年頭合作《麻雀女王追男仔》

「近年唔止香港，全世界都面對市場轉型，戲就唔一定要落戲院睇先叫睇戲！你可以喺電話、平板、串流度睇，投資者睇回報、觀眾睇演算法，做創作人夾喺中間，你要開口問人拎錢拍戲，仲諗住可以貫徹到自己意志，唔係咁易架師傅，呢行本身就好多難言之隱！」

「最近好多幕後朋友話好耐冇開工，我都係話與其等開工，不搵份工先啦，生存先係頭等大事。其實每個人都係咁，大家都根拍，但得個想，都要有得拍先得。但現實係市場需要唔同咗，肯變，陣痛之後都可能有生機，唔變嘅話，就只會一直痛落去，痛到冇聲出。」