韋帕10號風球｜各大院線戲院颱風天開放安排　其中一間仍照常營業

颱風韋帕襲港，令香港相隔兩年再次掛起十號颶風信號。碰巧星期日不少港人放假，如一早購入戲票想入場睇電影，即使安全情況下出發，都要留意各戲院開放安排，以下整合香港各大院線惡劣天氣包括颱風或暴雨警告下安排：



颱風韋帕襲港，7月20日早上掛起十號風球，尖沙咀一帶風雨較大。（何頴賢攝）

百老匯院線

當發出八號風球(或以上)或黑色暴雨警告訊號時，百老匯院線照常營業。

若顧客未能前往戲院觀賞電影，可於警告信號取消後7天內帶同戲票或購票時使用的信用卡或禮蜜卡，到觀看電影的同一戲院票房，更換相等票值的其他場次戲票。所有已出售的戲票恕不設退款。

颱風韋帕襲港百老匯院線開放安排。（FACEBOOK圖片）

MCL

由於香港天文台已宣布將於今天(2025年7月20日)早上7:20改發九號風球 ，考慮到戲院同事及各觀眾安全問題，全線MCL戲院及票務查詢熱線將暫停營業，直至另行通知。不便之處，敬請原諒。

若顧客未能前往戲院觀賞電影，可於戲票日期14天內（即日起至2025年8月3日）憑戲票或訂票號碼親臨同一間戲院票房換領戲票代用券，券之有效期為1個月。所有已售戲票均不設退款。此安排不適用於包場、團體購票或特備節目。

颱風韋帕襲港MCL院線開放安排。（FACEBOOK圖片）

英皇戲院

香港所有英皇戲院已經準備好，今日照常營業，如果大家如果可以喺安全情況下前往戲院，就可以繼續欣賞好戲喇！

未能前往嘅觀眾，就係14日內前往戲院換返戲票啦。

*澳門因颱風關係，今日暫停營業

颱風韋帕襲港英皇院線在9號風球時，留言指照常營業。（FACEBOOK圖片）

嘉禾院線

【惡劣天氣安排 - 20/7 07:15更新】

因應天文台即將發出九號烈風或暴風信號，為了顧客及員工安全，the sky、StagE及嘉禾大埔戲院於今日7月20日的電影場次將會取消及暫停營業直至另行通知。

已購票的顧客可保留完整戲票，並於戲票所示之放映日期7日內（以放映日期翌日起計）前往同一戲院，換取相同或以下價值（包括票價種類及電影版本）之戲票。所有已售出之戲票將不設退款。以上安排並不適用於包場、團體購票或特備節目。

颱風韋帕襲港嘉禾院線開放安排。（FACEBOOK圖片）

颱風韋帕襲港嘉禾院線開放安排。（FACEBOOK圖片）

高先電影院

因香港天文台於戲院營業時間 (09:00) 前懸掛九號或以上風球，本院暫停營業。如於戲院營業時間 (09:00-00:00) 內改掛八號或以下風球，本院會於兩小時後開放營業。若改掛時間為19:30後，本院維持暫停營業。 詳情請留意本院專頁。

倘若客人因強風未能如期到戲院觀賞電影，可於所有颶風或烈風信號取消後７日內憑戲票或購票紀錄到高先電影院售票處換取相同電影之戲票(視乎供應情況而定)。

所有已出售的戲票均不設退款。戲院保留以其他電影之戲票作替代之權利。此安排並不適用於團體購票或私人包場。 詳情請向戲院員工查詢。

颱風韋帕襲港高先電影院開放安排。（FACEBOOK圖片）

颱風韋帕襲港高先電影院開放安排。（FACEBOOK圖片）

影藝

【惡劣天氣安排】九號颱風訊號現已生效，為確保閣下及戲院同事的安全，全線影藝戲院將會暫停營業。

倘若閣下受上述颱風或暴雨警告影響導致閣下未能如期親臨影藝戲院觀賞電影，您可保留完整戲票/訂票編號，於戲票日期的7天內（由放映日期翌日起計），到同一間戲院兌換相同電影的戲票（相同或以下價值之戲票；以每張戲票計) 。以上安排只適用於一般電影購票，並不適用於包場或團體購票。所有已出售的戲票均不設退款，影藝戲院保留權利以不同電影之戲票作替代。如有任何疑問，歡迎向戲院職員查詢。