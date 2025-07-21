袁潔瑩15歲與男友鬧交突獲邀拍戲　爆黃百鳴管教嚴厲曾搜書包

近年甚少於幕前露面的袁潔瑩，15歲時拍攝黃百鳴監製的《開心鬼放暑假》系列入行，一夜成名；她最近作客伯樂黃百鳴的節目《百鳴歌》受訪，除了曝光55歲的真實狀態外，亦講到入行經過與箇中辛酸，更大爆黃百鳴原來是位非常嚴謹的製作人，於片場有三大規矩。

袁潔瑩，15歲時拍攝黃百鳴監製的《開心鬼放暑假》系列入行，一夜成名。（劇照）

黃百鳴講到當初為「卑鄙會會長」一角十分煩惱，與導演高志森去蘭桂坊碰運氣發掘新人，都苦無結果，不過後來經過鏞記酒家門口，見到有對小情侶爭吵，正是袁潔瑩與當時男友，黃百鳴覺得她雖然惡但又幾可愛，好適合角色，就叫高志森落車邀請她。袁潔瑩說：「做咩無端端有架跑車停喺度嘅呢？我覺得人哋鬧交關你咩事，咁八㗎你哋！佢自我介紹啦，介紹自己係《開心鬼》導演，我話我記得你，你係TVB以前《溫故知新》嗰個大哥哥，佢叫我去試鏡，有一堆嘢同我講，但係我都心不在焉……」

《開心鬼放暑假》去年重映，袁潔瑩（右三）都有現身撐黃百鳴。（資料圖片）

袁潔瑩在中環街頭與男友鬧交，被黃百鳴看到，更落車邀她去試鏡，她笑說當時的心情是：「人哋鬧交關你咩事，咁八㗎你哋！」（YouTube@ 百鳴歌）

高志森上車後，黃百鳴繼續觀察，見袁潔瑩繼續嗌交，心想她可能當自己冇到，於是親自出馬落去再邀請，袁潔瑩都認得出他，覺得很友善，「跟住你就問『你有冇時間，聽日如果放學你有時間，可唔可以嚟我哋公司試鏡？』然後我就話『哦，好呀，我先返去問咗阿爸阿媽先。』你話『你應承咗人嘅嘢你就要去做』，基本上我個腦海，係冇諗過自己會成為一個演員，我就應承過你，守諾言，結果第二日我放學就去咗新藝城試鏡。」黃百鳴八卦她之後有否與該名吵架男子聯絡，她笑說：「冇，失聯呀，好想聯絡佢，但係……（黃百鳴：我都有少少內疚，好似拆散人。）梗係唔係啦，就算喺埋一齊都會分開㗎啦，佢要去第二度。」

黃百鳴跟袁潔瑩說：「你應承咗人嘅嘢你就要去做。」所以她問准父母後，翌日就去新藝城試鏡。（YouTube@ 百鳴歌）

袁潔瑩又大爆片場軼事，她說百鳴哥嚴謹而不嚴厲，雖然不鬧人，但就規矩多，而且她更試過被對方搜書包：「都唔關我哋事，副導演收到風，班𡃁妹有人食煙，逐個逐個摷書包，佢話『你真係唔好彩，俾我第一個摷先，『冇嘢嘅？』，我話咁即係唔係我囉。」黃百鳴直言，自己在片場有三大規矩，不准講粗口、不准賭錢、不准食煙飲酒，所以就連袁潔瑩父母來探班都很放心，百鳴哥續說：「我哋真係好規矩，因為片場好澩嫪，粗口滿天飛，呢樣嘢我係好唔鍾意，總言之我喺現場拍嘢，我唔容許呢件事發生。」

片場中有女演員食煙，袁潔瑩自爆自己都因而被黃百鳴搜書包。（YouTube@ 百鳴歌）

黃百鳴直言，自己在片場有三大規矩，不准講粗口、不准賭錢、不准食煙飲酒。（YouTube@ 百鳴歌）

又試過一次，黃百鳴親自去舞廳捉袁潔瑩回家，因為第二朝有通告，但未成年的她竟夜媽媽走去跟成奎安（大傻）跳舞，袁潔瑩笑言：「當時後生，覺得瞓少幾個鐘唔係啲乜嘢，我當時就同大傻哥同埋新藝城宣傳部幾個女仔，我哋去玩，跟住突然間有人收到風，佢哋好遠距離已經話『黃生嚟緊喇！』其實仲有一兩個演員喺度，但係你淨係執我走。」黃百鳴解釋，其他人跳天光都冇所謂，但因為她未成年，只得15歲半，第二朝又要開工，所以雖然掃興和有點過份，但都要請人載她回家。

黃百鳴曾去Disco捉袁潔瑩回家，因為她15歲未成年就去跳舞，而且第二日要拍戲。（YouTube@ 百鳴歌）

拍《開心鬼》雖然為袁潔瑩帶來成名的機會，但同時學校亦覺得她影響校風，要她退學，她坦言明明還有一年就中五畢業，中途要輟學感到遺憾，黃百鳴問電影這麼健康，如何影響到校風，她表示：「因為我哋啲同學，高過我班嗰啲男仔、細個嗰啲又好，佢哋食午飯嘅時候專登走去班房要望我。（黃百鳴：當你動物園啲猩猩咁望）主任會巡班房，食午飯都要，佢話『唉，呢個女仔……』佢哋唔係第一次見到就咁樣決定，佢哋係覺得咁樣落去唔係辦法，終於搵咗個機會，叫我入房傾偈，話『其實咁樣對你都唔係好公平，不過如果影響到學校同同學啲情緒就唔係幾好。』咁意思即係自動退學囉。」

袁潔瑩透露自己中四輟學因由，指因為經常有男同學去班房望她，校方認為造成不良影響。（YouTube@ 百鳴歌）

節目尾聲，袁潔瑩亦開金口唱出百鳴哥親自作曲填詞的《良師頌》，由於百鳴哥對她恩重如山，所以之前合唱時，她更試過感動落淚，問到她覺得百鳴哥是個怎樣的人，她有讚無彈：「識咗佢咁多年，由第一套戲到而家我哋係良師益友，亦師亦友，都係咁。我哋拍第一套戲，講唔講得呢？$15,000，票房成績好，我哋每個女仔分多$5000，當時兩萬蚊喎，好多錢㗎喇喎，兩萬蚊，我未遇過其他製作人係會咁樣。」袁潔瑩笑指很想找到對方缺點，例如有冇行差踏錯、鬧人，甚至講粗口，但實在找不到，並謂：「佢仲有一個優點就係，佢好樂意幫助人，只要佢能夠幫到人，喺佢能力範圍之內一定會幫，有一排我特別瘦，佢好擔心我，專登揸車嚟我屋企搵我飲茶，唔好再講落去喇，講落去我會喊……總言之佢係100%嘅好人！」

節目尾聲，袁潔瑩亦開金口唱出百鳴哥親自作曲填詞的《良師頌》。（YouTube@ 百鳴歌）

由於百鳴哥對她恩重如山，所以之前合唱時，她更試過感動落淚（YouTube@ 百鳴歌）

袁潔瑩與伯樂黃百鳴落淚相擁。（YouTube@ 百鳴歌）