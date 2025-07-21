77歲葉德嫻神隱數年驚喜加盟Netflix新戲　陳法拉哥連法路鬥演技

現年49歲的哥連法路（Colin Farrell）憑《企鵝人》（The Penguin）剛獲得第77屆艾美獎迷你劇/電視電影的最佳男主角提名，他與陳法拉在去年合作拍攝的電影《The Ballad of a Small Player》，近日官方公開了四張劇照，並預告電影將於10月在戲院上映，以及10月29日在Netflix上線。

陳法拉於Netflix新作《The Ballad of a Small Player》與金球獎影帝哥連法路合作，去年於香港及澳門取景拍攝！（《The Ballad of a Small Player》電影劇照）

陳法拉於Netflix新作《The Ballad of a Small Player》與金球獎影帝哥連法路合作，去年於香港及澳門取景拍攝！（《The Ballad of a Small Player》電影劇照）

戲中除了有哥連法路及法拉之外，還有奧斯卡最佳女配角泰達史雲頓 （Tilda Swinton）特別演出互相切磋演技。值得留意的是，電影網站IMDb顯示葉德嫻有份參演，角色是飾演本人，演出令人相當期待。

電影網站IMDb顯示葉德嫻有份參演，角色是飾演本人。（IMDb網站截圖）

現年77歲的葉德嫻已多年未有幕前演出，70年代入行至今逾50年，唱而優則演，無論在樂壇或影圈都獲獎無數。葉德嫻演技無庸置疑，她早在第5屆香港電影金像獎，憑《花街時代》中飾演王英一角首奪最佳女配角；及後再憑王晶導演執導的《與龍共舞》，第二度獲得香港電影金像獎最佳女配角寶座。其後於2012年與劉德華主演《桃姐》多個影后殊榮，包括第68屆威尼斯電影節最佳女演員、第48屆金馬獎最佳女主角、第31屆香港電影金像獎最佳女主角、第6屆亞洲電影大獎最佳女主角等。

葉德嫻已多年未有幕前演出，70年代入行至今逾50年，唱而優則演，無論在樂壇或影圈都獲獎無數。（《明月幾時有》電影劇照）

葉德嫻於2017年憑《明月幾時有》三度勇奪最佳女配角。（資料圖片）

其後再於2017年憑《明月幾時有》三度勇奪最佳女配角，當時葉德嫻接受訪問時，被問到再奪女配角是否無憾，她笑演：「我個人好貪心的，多啲嚟密啲手就最好，亦都證明香港電影仲可以有機會俾一班年紀大的演員演出機會。」