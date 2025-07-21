超人︱揭秘6個鮮為人知秘聞　超人竟非來自美國、老土鬈髮先正宗

DC超級英雄電影《超人》（Superman）由鬼才導演占士根（James Gunn）執導、型男David Corenswet接班成為最新一代超人，夥拍Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult主演，正式為DC重啟劇情宇宙打響重磅頭炮！超人作為元祖超級英雄，早於1938年於漫畫面世，成為美國現代流行文化重要符號之一，並經歷漫畫、動畫、電影及電視劇改編，多年來形象與影響力不斷累積及轉變，以下為大家整理6個鮮為人知的超人秘聞，更了解Clark Kent/Kal-El這位最強超級英雄！

超人為最元祖的漫畫與電影超級英雄，為DC重啟超級英雄宇宙的首位主角人物，打響重磅頭炮。（《超人》電影劇照）

超人竟來自加拿大

超人一直以來為美國文化象徵「人物」之一，深入民心數十年，然而繪製超人的漫畫家Joe Shuster其實來自加拿大多倫多！Joe Shuster在繪製超人漫畫時，亦將自己童年擔任報童的經歷投射進Clark Kent身上，因此超人日常才會在《星球日報》裡任職記者。此外，有別於靈感取自紐約、芝加哥、倫敦與香港的哥譚市，超人定居的大都會（Metropolis）部分靈感則取材自多倫多，因此與罪惡之都哥譚市風格有天淵之別！

超人由漫畫家Jerry Siegel與Joe Shuster創造。（GettyImages）

《超人》漫畫早於1938年面世。（GettyImages）

超人一開始唔識飛

超人在空中高速飛行、甚至曾在電影中令「地球逆轉」時光倒流，形象一直深入民心，然而原來在1938年出版的元祖漫畫中，超人其實一開始沒有飛行能力，超能力僅有「比子彈更快的速度、比火車更強的力量，能夠一躍跳過高樓大廈」，直到四十年代，漫畫作者終於為超人加入飛行超能力，及後陸續添加更多方面的攻防能力，打造出最強超級英雄。

超人其實一開始沒有飛行能力，超能力僅有「比子彈更快的速度、比火車更強的力量，能夠一躍跳過高樓大廈」！（《超人》電影劇照）

被消失的超能力

超人面世八十多年來經歷不少角色變化，加添更強橫的超能力之餘，亦有個別超能力「被消失」！超人在七十年代漫畫中，曾擁有在「掌心發射迷你版超人」的怪異超能力，疑似分身的小超人則會與他一同維護正義，然而隨漫畫劇情發展，這項怪異超能力則被淘汰，亦未有在任何動畫、電影及劇集裡呈現。

超人原來亦有「被消失的超能力」！（GettyImages）

《超人》一開始只是低成本B級片

超人在漫畫裡面世後，旋即廣受讀者歡迎，先後被改編成為動畫、電影及電視劇，然而1951年上映的首部超人電影《Superman and the Mole Men》卻僅為一部片長58分鐘的低成本B級片，製作成本僅有3萬美元，並由George Reeves在電視劇播出前打頭陣，相比基斯杜化李夫（Christopher Reeves）於1978年主演的特技大片式《超人》相距甚遠！

George Reeves於1951年主演的首部超人電影《Superman and the Mole Men》卻僅為一部片長58分鐘的低成本B級片，製作成本僅有3萬美元。（GettyImages）

超能狗首次登上大銀幕

占士根執導的《超人》電影中，「超能狗」Krypto首次登上大銀幕，其搗蛋卻又忠心的形象，成功虜獲大批影迷歡心！然而Krypto其實一早已經在漫畫裡登場，1955年開始便長伴超人身邊，更衍生出「超級寵物軍團」的支線，相信占士根作為愛狗之人，決定開拍《超人》時亦忍不住要讓Krypto得到一角半色！

「超能狗」Krypto首次登上大銀幕，但其實一早已經在漫畫裡登場，1955年開始便長伴超人身邊。（《超人》劇照）

超人老土鬈髮先正宗

《超人》自從改編成電影以來，形象廣為全球觀眾熟知，由基斯杜化李夫到亨利卡菲爾（Henry Cavill）的多個版本，超人均以整齊亮澤的分界油頭形象登場。然而按元祖漫畫的形象，原來David Corenswet演繹的老土鬈髮形象，才最正宗貼近漫畫本身，突顯出Clark Kent與超人身份之間的分別。

超人老土鬈髮形象，才最正宗貼近漫畫本身。（《超人》電影劇照）