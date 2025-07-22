Marvel CEO鬆口爆2027年後計劃　兩大元祖英雄竟將由新卡士飾演？

Marvel超級英雄最新電影《神奇4俠》（Fantastic Four）即將於7月23日在香港及全球各地上映，電影第三度重啟並以全新卡司飾演神奇4俠，為將於2027年上映的《復仇者聯盟6：秘密戰爭》（Avengers：Secret Wars）鋪路。目前MCU拍攝計劃僅對外公布至第六階段終章作品《復6》，然而第七階段已密鑼緊鼓正在籌備當中，前日（20日）更宣布將推出全新演員卡士組合，引起一眾Marvel影迷瘋傳！

Marvel Studios超級英雄片《神奇4俠：英雄第一步》將於7月23日上映！（《神奇4俠：英雄第一步》電影劇照）

據外媒報道，Marvel總裁Kevin Feige向媒體鬆口確認，公司將會重新試鏡所有X戰警（X-Men），用來拍攝《復仇者聯盟6：秘密戰爭》後的X戰警電影，該作品將由《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）導演Jake Schreier執導。Kevin Feige透露2026年上映的《復仇者聯盟5：末日之戰》（Avengers：Doomsday）將有不少千禧年起飾演《X戰警》系列電影的演員重演角色，包括「X教授」Patrisk Stewart、「磁力王」Ian McKellen、「藍魔鬼」Alan Cumming、「魔形女」Rebecca Romijn、「雷射眼」James Marsden及「野獸」Kelsey Grammer。

「X教授」Patrisk Stewart在2026年《復仇者聯盟5：末日之戰》將會重新出現！（《X戰警》電影劇照）

「磁力王」Ian McKellen在2026年《復仇者聯盟5：末日之戰》將會重新出現！（《X戰警》電影劇照）

在X戰警以外，Kevin Feige更透露連Marvel經典角色亦有機會以全新卡士飾演，包括兩大極具象徵性、分別由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的鐵甲奇俠Tony Stark、美國隊長Steve Rogers等，指出正如其他電影系列的手法一樣，Marvel亦會以類似方法重新推出角色。

由羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠極具象徵性！（《鐵甲奇俠》電影劇照）