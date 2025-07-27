溫碧霞專訪︱親歷三姊分娩失血險死留陰影　收養孤兒15年視如己出

香港資深女演員溫碧霞，早前就出版《Irene Wan Life Style》靚相集接受《香港01》專訪，除分享相集為「善學慈善基金」受助群體籌款外，亦回顧從影多年來別具代表性作品。此外，溫碧霞亦罕有談到感情與家庭生活，她於喪父後曾一度陷入抑鬱、棄工作不顧避走至美國，及後卻因邂逅丈夫何祖光，有感父親離世後、生命中的缺口由丈夫補完，步入婚姻後更收養愛子Xavier，視如己出撫養成人。

溫碧霞早前接受《香港01》專訪期間，罕有談到感情與家庭生活，詳談與丈夫邂逅及收養愛子的情景。（林志龍 攝）

喪父陷抑鬱 遇上丈夫何祖光：佢嘅出現補完爸爸嘅離世

溫碧霞於1996年上映的代表作《驚變》拍攝完畢後，經歷父親離世、一度陷入抑鬱、無法將心思集中於工作上：「當時我遇到人第二次挫折，父親離世對我而言打擊甚大，素來感情豐富的我陷入抑鬱之中。」溫碧霞坦言加上工作上面對挫折，讓她無法面對現實：「有一段時間我抑鬱至放棄所有工作，連當時錄製完成的唱片，我亦向Florence（經理人陳淑芬）表示不想發行，非常任性！更避走到美國散心，嘗試讓心情取得平衡，一個多月後返港，便遇到現在的丈夫。」

溫碧霞拍攝《驚變》後經歷父親離世，一度陷入抑鬱、無法將心思集中於工作。（林志龍 攝）

溫碧霞喪父後陷入人生低谷，有幸遇上丈夫、讓生命中的缺口得以重圓：「在我人生裡最失落的時刻，他的出現補完父親的離世。至親離開同時出現另一位深愛我的人，這個時間點、這個時刻，加上彼此相處三四年後，便頓覺能夠與他度過一生一世！」她更憶述當年二人邂逅的細節，指首次於夜店碰面時，何祖光相當進取：「其實他身邊有幾位朋友追求我，他是最為進取的一個，馬上與我交換電話、邀請我離場喝咖啡談天，翌日更立刻推出約會。還記得當時我剛好要到台灣拍電影，他特意搭飛機來帶給我驚喜，而且他非常有魅力，兼具學問與內涵。」

溫碧霞喪父後遇上丈夫何祖光，坦言丈夫補完父親的離世，讓生命出現的缺口重圓。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與何祖光於2000年成婚。（溫碧霞IG圖片）

親歷三姊分娩失血險死遺陰影 收養愛子15年視如己出

溫碧霞與何祖光於2000年成婚，受訪時坦言一直對分娩存在恐懼，因此與丈夫達成不生養孩童的共識。溫碧霞憶述入行前，曾貼身照顧當時懷孕的三姊，卻因此遺留陰影：「我清楚記得三姊分娩時，因為胎兒頭足方向尚未逆轉，大量出血下幾乎喪命；加上三姊懷孕前經常嘔吐不適，產後一度抑鬱，當時年僅十多歲的我目睹過程，便一直對懷孕分娩存在恐懼。」

溫碧霞親身經歷三姊分娩過程，當時三姊失血過多幾乎有生命危險，讓溫碧霞對生育遺留陰影。（林志龍 攝）

雖然溫碧霞對懷孕分娩有陰影，但她仍渴望與丈夫養育孩童成長，因此主動提出收養孤兒的建議，並安排到國內孤兒院辦理收養手續。談到收養孤兒Xavier何國倫，溫碧霞至今仍記得與愛子首次見面一刻的情景：「當時他年約十一個月，尚有一點發燒，但他非常可愛，看見他的第一眼、他便不斷向我搖頭！他只盯着我一個，反而好像看不到Kenny（何祖光）一樣，不斷盯着我搖頭，他非常喜歡我，我亦非常喜歡他！」溫碧霞亦因此決定收養Xavier，養育至今長達15年，一直視如己出。

溫碧霞收養Xavier時，愛子年僅十一個月。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier至今已長達15年。（溫碧霞IG圖片）