鄭伊健撐小本製作更具創意　懷念拍《古惑仔》︰有即興發揮自由

鄭伊健與許恩怡日前於美國紐約，出席《第24屆紐約亞洲電影節》（NYAFF），兩位更獲大會頒發獎項，伊健便獲頒最高榮譽「亞洲之星」大獎，以彰顯他對香港電影的貢獻。獲獎後，鄭伊健接受外媒《Screen》訪問，當中都談到香港電影業正面臨大挑戰，伊健一貫的積極態度，覺得將來可以會集中以小成本製作為主，但都不覺是壞事︰「預算減少，但創作自由可能更大。」

伊健便獲頒最高榮譽「亞洲之星」大獎，以彰顯他對香港電影的貢獻。（香港政府網頁相片）

在《久別重逄》一起合作的許恩怡，都一同獲獎。（香港政府網頁相片）

鄭伊健在香港影壇工作多年，談到香港電影業正面臨大挑戰，正面對製作預算大幅下降和製作數量大跌，人人都感不安，但伊健就有處之泰然。「這是全球面對的挑戰，並非香港獨有。觀眾對內容的耐性越來越少，習慣睇短片，偏偏電影是需要時間去消化。」

問到面對資金短缺，將來電影製作規模可能大大縮減時，伊健貫徹其積極態度。「儘管市場正在萎縮，但我們在審批項目時，題材選擇也變得大膽，與過去香港電影局限於動作片或槍戰警匪片不同，現在預算減少，創作自由會更大。」

《久別重逢》的班底一同到紐約領獎。（香港政府網頁相片）

《古惑仔》系列是港片中的經典。（《古惑仔》電影劇照）

伊健更以當年拍《古惑仔》的狀況為例︰「我可以話，《古惑仔》是我一生中最美好的回憶之一，不是因為它成為香港電影的經典，是因為製作過程愉快。當年這部電影構思都是小成本電影，我們幕前都是新人，但製片人在拍攝過程沒有參與太多，大家都有即興發揮的自由。就連導演劉偉強，當年都對電影沒有十足信心，完全是憑大家的魄力，敢想敢做的精神，創造出這段精彩而有趣的經歷。」

《風雲雄霸天下》當年以電腦特技見稱，成為港片經典之一。(《風雲雄霸天下》劇照）

記者又問到伊健另一經典角色，《風雲》系列的聶風，可有機會再拍第三集？伊健就表示好想這部系列電影可以重啟，但不一定要由自己演︰「我認為值得由全新的演員陣容和製作班底重新出發。」

伊健好想《風雲》這故事可重新啟動，並由全新演員班底拍攝。(《風雲雄霸天下》劇照）