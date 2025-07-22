新書爆馬斯克安芭赫德戀情內幕　世界首富形容「最痛苦的戀情」

現年39歲的荷里活女星安芭赫德（Amber Heard）自2022年輸掉與前夫尊尼特普（Johnny Depp）的誹謗官司後，因被揭屢次說謊及誣蔑尊尼，除了要向前夫賠償1035萬美元之外，人氣直插谷底。其後安芭與攝影師女友帶同透過代母誕下的女兒改名換姓移居西班牙，並退出荷里活。

Amber Heard在審訊期間多次被踢爆講大話，更證明了自己才是向男方施暴的一方。（CFP）

安芭與攝影師女友帶同透過代母誕下的女兒改名換姓移居西班牙，並退出荷里活。（IG圖片）

據外媒報道，近日出版的新書《Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard, and the Celebrity Exploitation Machine》，揭露了世界首富馬斯克與安芭赫德既狂烈又混亂的戀情，甚至指出這段關係曾「拖慢電動車的發展」。書中披露，當年安芭赫德與尊尼特普的婚姻亮紅燈時，馬斯克悄悄介入。2016年兩人被拍得互動親密，當時有傳馬斯克擁有安芭洛杉磯頂樓公寓車庫的鑰匙，更經常夜訪香閨。

當年安芭赫德與尊尼特普的婚姻亮紅燈時，馬斯克悄悄介入。（CFP)

有指安芭曾飛往加州Tesla工廠為馬斯克慶生，兼在甘迺迪太空中心共度奢華假期。然而這段關係背後原來充滿不安與對立，書中引述知情人士透露，兩人感情經常爆發激烈爭執、充滿妒火與戲劇性指控，馬斯克本人更形容這是「最痛苦的一段戀情」，坦言：「真的很折磨人。」兩人在2017年的一次爭吵後正式分手，安芭當時聲稱馬斯克沒收了她的護照，不過2018年兩人再度被拍得復合甜蜜約會。

兩人多次被拍得甜蜜拍拖。（CFP)

另外，馬斯克的弟弟Kimbal Musk亦曾公開表示：「她（安芭赫德）演技太好，會讓你懷疑自己聽到的是否是真的。」據知情人士指出，這段感情一度讓馬斯克分心、工作效率下滑。書中還提及兩人疑似曾冷凍胚胎，安芭赫德其後於2021年無預警宣布透過代理孕母迎來雙胞胎，讓外界瘋狂猜測馬斯克是否生父。

安芭赫德最近在IG公布新工作。（IG圖片）

另外，輸掉官司後敗走西班牙的安芭赫德最近在IG公布新工作，雖然重返演藝圈轉戰舞台劇。消息指，安芭加入了編劇Jeremy O. Harris的舞台劇《Spirit of the People》，預計將在今年的威廉斯敦戲劇節登場。