長安的荔枝｜楊冪喊戲打動人心被天王認可　導演大爆：他看很多遍

內地人氣女星楊冪最近接連推出兩部電影《醬園弄》及《長安的荔枝》均大受好評，後者目前只上映第5天，累積票房已經破2億人民幣，相當厲害。而在《長》中，她有一幕演技大爆發的哭戲非常打動人心，更獲得天王劉德華的認可，令他很動容。

《長安的荔枝》大受好評。（《長安的荔枝》微博圖片）

《長安的荔枝》目前累積票房已破2億人民幣。（網上圖片）

《長安的荔枝》導演兼主演大鵬近日在綜藝節目《毛雪汪》時就透露拍攝點滴，他表示楊冪在片中有一幕哭戲特別打動人心，就連有份參演的劉德華看後都讚不絕口，大鵬表示：「楊冪演得特別好，把劉德華都感動了。因為華哥他特別喜歡這個《長安的荔枝》，從咱們拍就拍他的時候，我就給他看已經拍好的內容，然後到他來配音，他每次都看就是他看了很多遍，每次都在楊冪落淚的那一刻，令他動容。」

楊冪演技大爆發。（微博圖片）

眼神戲打動人心。（微博圖片）

哭戲有層次。（微博圖片）

然而，這一幕哭戲就是講述楊冪飾演的鄭玉婷，在等待自己丈夫從岭南回到長安時的畫面，看到自己最心愛的人，已經一夜白頭，傷痕累累了，頓時她的眼神轉變演得非常有層次，眼淚在眼眶中打轉，喜悅之心湧上心頭，眼神戲演得特別出色，大鵬表示：「所以她那會爆發出那個表演，那劉德華都動容，每次看完了就說，一到那就動容，就說這段好，每次看就都說這段。」不少網民都被這幕戲感動到掉眼淚，完全令人感到共情。

劉德華都認可楊冪哭戲。（《長安的荔枝》微博圖片）