《暴風圈》全智賢全新劇集9月上架　演王牌外交官揭暗殺總統陰謀

韓劇女神全智賢，將聯手實力國民男神姜棟元首度亮相Disney+ ，並將與一眾重量級荷里活巨星，包括John Cho趙約翰及Michael Gaston等，共同呈獻全新國際諜戰鉅作：一場由總統選戰引發的暗殺行動，意外引爆橫跨多國的權力鬥爭及驚天陰謀，當政權角力、國家情報組織的陰謀與機密檔案相繼曝光，整個南韓將被捲入一場前所未有的政治風暴！全新間諜驚悚韓劇《暴風圈》將於9月10日獨家登陸Disney+ 。

劇中全智賢霸氣上演前王牌外交官徐聞柱，因一宗震驚全國的總統候選人遇刺案，足以改寫國家命運。（《暴風圈》劇照）

姜棟元向來演動作片，在《屍殺半島》中便擔正。（《暴風圈》劇照）

《暴風圈》為韓國頂級女神全智賢的首部Disney+ 作品 ，劇中她霸氣上演前王牌外交官徐聞柱，因一宗震驚全國的總統候選人遇刺案，打開了足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」。在候選人遇害後，聞柱驚揭對方疑是北韓間諜！一個個謊言及被刻意埋藏的國家機密亦接連浮出水面，掀起牽動國際政治局勢的致命風暴！隨著聞柱逐步揭開直通美國白宮最高層的國際陰謀，致命的襲擊接踵而至，身份神秘的僱傭兵白山湖(姜棟元 飾)出現在身邊成為她的守護者。然而，當危險步步逼近，山湖能否在守護聞柱周全的同時，控制住自己因她而悸動的內心？而他的過去又隱藏著甚麼秘密？

《人肉搜尋》John Cho趙約翰，有份參與該劇。（《暴風圈》劇照）

《暴風圈》擁有超強國際級幕前陣容，包括兩大「神級演員」 ：《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《我的野蠻女友》韓國頂級人氣女神全智賢飾演敏銳而聰慧，致力瓦解致命危機的前外交官徐聞柱，及《孩子轉運站》、《屍殺半島》、《流氓檢察官》實力國民男神姜棟元飾演籠罩在神秘面紗下的國際特工白山湖；朴解浚（《苦盡柑來遇見你》）及李美淑（《淚之女王》﹑《意外》）分別飾演遇害總統候選人張峻翼及其母林玉善。