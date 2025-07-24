布斯韋利士失智症惡化　已失去說話、閱讀及行走能力影迷感心痛

荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）憑《虎膽龍威》（Die Hard）系列及《鬼眼》等經典電影爆紅，其後於2022年患上失語症宣告息影，隔年再罹患額顳葉失智症的噩耗。一直深居簡出的布斯一直有家人照顧，其前妻狄美摩亞（Demi Moore）、現任妻子Emma Heming Willis，及與狄美所生的女兒Rumer、Scout和Tallulah都不時分享他的近況。據外媒報道，布斯目前的病況惡化，已失去說話、閱讀和行走的能力。

布斯韋利士（Bruce Willis）憑《虎膽龍威》（Die Hard）系列及《鬼眼》等經典電影爆紅。（IMDb)

布斯韋利士因患上失語症及額顳葉失智症而息影。（Getty Images）

日前外媒爆出布斯韋利士失智症惡化，其家屬表示，雖然布斯現在幾乎無法說話、閱讀，甚至連行走都十分困難，但狀況穩定，只是身體能力隨年齡增長和病情導致下降，並感謝外界對於布斯的關注。今年3月，前妻狄美摩亞及三名女兒為布斯韋利士慶祝70歲大壽，並分享了最新近況。相中可見布斯韋利士精神狀態不錯，更親手抱著及親吻外孫女。

布斯韋利士近況曝光。（IG圖片）

布斯韋利士失智症惡化，已失去說話、閱讀及行走能力。（IG圖片）

有不少影迷得悉消息後，都大感心痛：「人老了真的什麽都由不得自己啊」、「我平生第一部科幻片就是他的《第五元素》」、「《鬼眼》真係演得好好」、「謝謝曾經為我們帶來的所有精彩電影，祝福」、「希望他成為真正的不死劫」、「天吶，動作片演員成這樣真讓人接受不了」。