溫碧霞專訪︱《驚變》前衛裸露慘遭狠評成艷星：我從來都冇後悔過

香港資深女演員溫碧霞，今年出版第五本靚相集《Irene Wan Life Style》，以「善學慈善基金愛心大使」身份為「善學慈善基金」作籌款工作，靚相集籌得善款扣除開支後將全數捐出，為受助老人、孤兒、病患、殘疾人士和生活貧困家庭略盡綿力。早前溫碧霞就出版新作接受《香港01》專訪，分享為公益慈善不遺餘力背後對弱勢社群的關愛之餘，亦回顧己身貧苦成長歲月，加入電影圈改寫命運，以及演藝生涯多部代表作光影背後的製作點滴。

溫碧霞早前就出版新作接受《香港01》專訪，分享公益慈善工作之餘，亦回顧成長歲月與電影圈多年生涯。（林志龍 攝）

《Irene Wan Life Style》紀錄溫碧霞此前到外地旅遊及工作期間，漫遊意大利、西班牙及美國等地美景期間的足跡，溫碧霞自言對去年出席康城影展，在康城小鎮大街拍攝的照片最為鍾愛；特意為拍攝到赴西班牙期間，對當地風土人情亦印象深刻：「我覺得馬德里非常獨特，當地人非常友善、富人情味，而且是次相集以生活品味為題材，我亦為每處地點配襯適合當地的衣着風格，希望透露時裝表達自己的內心世界。尤其到西班牙旅程，我攜帶許多許多服飾，載滿數個旅行箱！」

溫碧霞每次推出寫真靚相集，均為趙曾學韞的「善學慈善基金」籌款，是次第五本靚相集《Irene Wan Life Style》亦繼續以「善學慈善基金愛心大使」身份為「善學慈善基金」作慈善拍賣，籌得善款扣除開支後全數捐出。（資料圖片）

對於相集捐助機構善學慈善基金，溫碧霞表示欣賞創辦人趙曾學韞多年，亦曾隨趙太到過國內多處山區探訪，尤其對2008年汶川地震後一行最為深刻：「當年地震過後災情極為嚴重，我們親身抵達災區，目睹許多傷者、災民流離失所，我們便攜帶物資、食物與醫療用品，希望將愛心帶到當地。」溫碧霞真摯地表示，汶川一行讓她更專注慈善工作，而且對受助者的愛心與日俱增。

溫碧霞於汶川大地震後，仍不時前往四川進行慈善探訪。（受訪者提供）

溫碧霞於汶川大地震後，仍不時前往四川進行慈善探訪。（受訪者提供）

幼年險被賣到人有錢人家：我喊住捉實媽媽話唔要！

溫碧霞熱心公益慈善，坦言與己身貧苦出身關係密切，憶述指當年父親作為國民黨軍官，逃離至香港後一無所有，定居於調景嶺木屋區重新建立一切：「我共有四位兄長、三位長姊，記得一家十口擠住在木屋之中，還記得最初僅有300呎，連牆壁都要一手一腳粉刷油漆。後來因為年紀漸長，便分開住在兩間小木屋，一間300呎、另一間200呎，記得當時我睡在雙層床上鋪、長姊睡在下鋪，兩位兄長亦睡在旁邊的雙層床。」由於家境貧困，溫碧霞亦對長姊年輕被逼休學，投身社會幫補家計印象猶新。

溫碧霞童年成長於調景嶺木屋區，一家十口擠住於狹小的房屋中。（林志龍 攝）

回首成長記憶，溫碧霞對幼年遭家長忍痛賣到一戶有錢人家生活的決定，尤其悲痛深刻，憶述時更一度落淚：「當時我年約三四歲，剛好就讀小學一年級。父母兄姊身邊有許多疼愛我的人，喜歡我長相可愛似洋娃娃。有一次，母親帶我外出與一位叔叔見面，提到叔叔家境富裕，希望我跟隨他生活、能夠被妥善照顧成長。當時聽到母親的話，令我感到非常害怕！」溫碧霞仍記得母親與叔叔商量期間，自己陷入恐慌：「母親離開前，囑咐叔叔好好照顧我，我便開始大哭、竭力捉緊母親說不要跟隨叔叔生活，高呼不願意！」

溫碧霞對幼年遭家長決定忍痛賣到一戶有錢人家生活的決定，尤其悲痛深刻，憶述時更一度落淚。（林志龍 攝）

溫碧霞憶述母女分離一刻，難忍悲痛、哽咽至無法言語，流下兩行眼淚，待情感稍作平復後續指：「那位叔叔見我不捨離開母親，亦不忍目睹母女分離，於是仁慈地準備一筆錢為我們解困，請母親帶我回家。」溫碧霞表示記憶造成童年陰影，可謂人生首次巨大打擊；及後亦從母親口中得知，當年決定源於父親欠下賭債所致。

溫碧霞憶述母女分離一刻，難忍悲痛、哽咽至無法言語，流下兩行眼淚。（林志龍 攝）

離家出走逆轉人生 獲星探發掘出道拍《靚妹仔》

踏入青春期，溫碧霞表示父親一直管教甚嚴，少女時代則養成反叛個性，嚮往外間花花世界、不時逃學流連派對與電影院，然而一次外出夜歸，卻令自己決定離家出走：「有一天晚上回家，母親因此摑我一巴掌，於是我便離家出走，因為從小到大父母親都沒有對我體罰，唯獨外出夜歸的那一次，然後便到同學家中暫住，為時大約兩三星期。」出乎意料一次離家出走，竟迎來逆轉溫碧霞一生的契機，於街頭被星探發掘因此出道：「當時我與幾位女性朋友下午到銅鑼灣逛街，遇到黎大煒與文雋，他們甫一看見我便上前遞上咭片，邀請我翌日到麥當雄製作公司試鏡。」溫碧霞亦表示出道契機就似命運安排：「彷彿冥冥中自有安排，若非我離家出走，可能根本不會加入電影圈。」

溫碧霞離家出走後竟逆轉人生，被黎大煒、文雋發掘拍攝《靚妹仔》出道。（林志龍 攝）

溫碧霞參與試鏡後獲公司安排簽約兩年，由於當時尚未年滿十八歲，經過多番懇求才讓母親心軟代為簽約，亦表示首份合約條件優厚：「我還記得當時公司發二千多元月薪，額外每部電影發六千至八千元片酬，對1982年而言非常豐厚！當時我會每月將一半收入交予母親，亦因為公司簽約後為我承租單位居住，因此便搬離家中。」拍攝首部電影《靚妹仔》期間，溫碧霞笑言留下許多深刻回憶，包括於地鐵站內偷拍橋段，其中角色Irene服毒後迷暈之下跳軌情節，拍攝過程亦份外刺激！

《靚妹仔》為溫碧霞出道作品。（《靚妹仔》電影劇照）

拍攝《靚妹仔》為溫碧霞留下許多深刻回憶，包括角色Irene服毒後迷暈之下跳軌情節！（《靚妹仔》電影劇照）

由溫碧霞、林碧琪等主演的《靚妹仔》，女演員們參演時均尚未成年，然而劇情題材偏鋒、探討社會邊緣少女掙扎與困境，情節側寫社會現實。溫碧霞對劇情中墳場取景片段尤其難忘：「那一場戲令我們幾位女演員都非常害怕！當時午夜在墳場拍攝，氣氛已相當恐怖，加上碧琪聲稱目睹靈體，令我們心驚膽顫！拍攝時，有一班師傅在表演神打，親眼目睹他們將利刀往身上劈、竟然絲毫無損，實在非常不可思議！直到拍攝完畢，我們一眾女演員仍然心驚膽跳！」

由溫碧霞、林碧琪等主演的《靚妹仔》，女演員們參演時均尚未成年，然而劇情題材偏鋒、探討社會邊緣少女掙扎與困境，情節側寫社會現實。（《靚妹仔》電影劇照）

溫碧霞憑《靚妹仔》出道後，率性自然的演繹讓她一夜之間紅遍全港，夥拍劉德華接拍續集《停不了的愛》後，年僅17歲的溫碧霞決定暫別影壇、重返校園修讀英專課程。直至21歲，溫碧霞受梁李少霞女士力邀下復出，與梁朝偉、周潤發、金燕玲等合演關錦鵬導演作品《地下情》，其中在張叔平要求下全素顏、剪短髮演出，與梁朝偉試探式互鬥演技、米舖親熱的神來之筆，至今仍為觀眾津津樂道。

溫碧霞拍攝《停不了的愛》時年僅17歲，及後暫別電影圈重返校園。（《停不了的愛》電影劇照）

《停不了的愛》為《靚妹仔》續集，由劉德華與溫碧霞主演。（《停不了的愛》電影劇照）

溫碧霞受梁李少霞女士力邀下復出拍攝《地下情》，電影由關錦鵬執導，周潤發、梁朝偉及金燕玲等主演。（《地下情》電影劇照）

溫碧霞與梁朝偉於《地下情》劇情中，留下不少經典場面。（《地下情》電影劇照）

前衛裸露作《驚變》被評為三級 溫碧霞：我從來都冇後悔過！

溫碧霞生涯代表作亦包括1996年上映的《驚變》，電影由邱禮濤執導，任達華、黃子華及張堅庭等主演，溫碧霞於戲中為藝術突破演出尺度，作品上映時終被評為三級片。溫碧霞受訪期間，坦言從未考慮拍攝以三級片為目標的作品，接拍《驚變》全因欣賞邱禮濤導演及鍾情劇本故事：「當然我知道劇情其中一幕，個別裸露戲份相當大膽，但因為我風格一向比較前衛、情迷觀賞西方電影，我認為略為大膽的情慾戲份，其實相當普遍，女性身體美感其實是一種藝術形式。」

溫碧霞於《驚變》中與任達華上演一幕尺度大膽的親密戲份。(《驚變》影片截圖 )

溫碧霞於《驚變》中與任達華上演一幕尺度大膽的親密戲份。(《驚變》影片截圖 )

《驚變》於1996年上映時被評為三級。（《驚變》電影海報）

雖然《驚變》上映之時，票房口碑均低於預期，溫碧霞更被當年媒體稱為「艷星」、「三級女星」，然而仍無阻她對該部代表作的鍾愛：「我覺得為甚麼大家的目光並非整部電影，反而注意力僅集中在我個別的場景之中？因此我對那部電影的外界評價其實略感失望，無論如何，直到現在我從來沒有後悔過，現在翻看時依然覺得非常好看！」

溫碧霞直言至今從未後悔拍攝《驚變》。（林志龍 攝）

《驚變》於1996年上映之時，票房口碑均低於預期，溫碧霞更被當年媒體稱為「艷星」「三級女星」。（《驚變》電影截圖）

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溫碧霞專訪

場地提供：Gloucester Art Club

化妝：Kone