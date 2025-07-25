空心人｜張兆輝欣賞彭發守承諾　心疼對方兼顧病妻︰好好保護家人

由彭發執導、張兆輝、王敏奕、羅蘭主演的驚慄懸疑電影《空心人》，將於8月14日香港上映。王敏奕為了鬼導彭發，刻服了多年來拍驚慄片的恐懼。至於男主角張兆輝，希望藉此片，讓大家珍惜家人的可貴。當中不單是戲中劇情，導演彭發為病妻的奔波，也令輝哥心疼不已。

張兆輝都開心可以跟羅蘭姐的經典角色「龍婆」同場。（《空心人》劇照）

電影《空心人》講述一對夫婦痛失愛子後，妻子通過網絡尋求幫助，請來一個被兒子「附魂」的布娃娃。（《空心人》劇照）

電影《空心人》講述一對夫婦痛失愛子後，妻子通過網絡尋求幫助，請來一個被兒子「附魂」的布娃娃，希望通過「附魂」的方法，讓兒子好起來，結果家中開始發生一連串詭異事件。向來對拍驚慄片抗拒的王敏奕，連自己也沒想過竟然答應演出《空心人》這部電影︰「莫說是鬼片，我連驚慄片都不夠膽看；但當我知道彭發導演搵我做這部電影女主角時，我突然之間好奇起來，竟然找上我這個怕看鬼片的人？我本身不認識彭導，大家又沒有共同朋友，當我看完這個劇本之後，我真心被故事感動，我當場想喊出來，但我忍著，費事嚇親導演。」

王敏奕笑言沒想過拍驚慄片會拍得這麼開心。（《空心人》劇照）

雖然首次拍鬼片，但王敏奕的經歷竟是開心，原因是導演真人原來很風趣、幽默，讓她對拍鬼片有另一種體會。「我沒想過今次拍驚慄片會拍得這麼開心，因為輝哥這位前輩對手，真的在他身上偷師不少，演技上特別是情感戲，有不少得著，好享受同輝哥演對手戲，每一場戲自己拍完都好有滿足感。」

同樣甚少拍驚慄或鬼片的張兆輝，這次以男一身份演出《空心人》，兩大原因打動了他。「一是故事很吸引、二是因為彭發執導。我自己身為父親，在看這個劇本時真的被故事中的一家人所感動，嚴格來說這部電影是透過驚慄手法拍攝，加上有羅蘭深入民心龍婆形象，而彭發本身又擅長拍這類電影，種種因素配合下，令大家以為是一部鬼片，但彭導真的想說的是親情，對太太和兒子的愛，作為丈夫和父親不惜為他們犠牲⋯⋯ 每一場戲拍攝時我都想著自己的家人，所以拍罷這部戲後，我更要加倍愛錫和好好保護我的家人。」

多年未再演「龍婆」，今次羅蘭姐重出江湖。（《空心人》花絮相片）

另外，張兆輝早已跟彭發合作了好幾部電影，其爽快有承諾的性格，令輝哥讚不絕口 。「記得當年演出他一部電影時，因為劇情改動關係，原本的戲份有所刪減，但彭導當時承諾日後若有好角色一定補償，其實戲份隨時加減是很平常的事，沒想到他一直記在心，直至幾年後，他找我演出他的新戲，一個男一角色，原來當日對我的承諾還銘記心中，在這行真的難得，他真的是一個有心人，當然我不會介意演任可角色，那管他是男一或配角，最重要是有所發揮。」

此外，拍攝期間彭導的太太重病在身，照顧太太之餘，亦得繼續工作維持生計，努力賺取醫藥費，一個好丈夫、好男人的擔當，看在張兆輝和王敏奕的眼裡也覺心疼，但彭導在現場仍很努力做好自己崗位，所以令兩人更敬佩他的專業。