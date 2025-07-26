男團ENHYPEN VR演唱會戲院有得睇　多視角解鎖神秘訊息

英皇戲院聯乘韓國頂尖VR娛樂品牌AMAZE，隆重呈獻人氣K-POP男團ENHYPEN首部VR演唱會電影《ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION》，將於8月29日至9月14日一連17日，於英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）限時獨家上映，以零視覺距離感受從未體驗過的視覺震撼。

ENHYPEN由選秀節目《I-LAND》誕生，於2020年正式出道，憑藉卓越的舞臺實力、音樂作品及團體魅力，迅速晉身為新世代K-POP的國際級男團。（宣傳海報）

《ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION》以ENHYPEN向ENGENE發出的神秘邀請揭開序幕。當成員們的低語在陌生走廊中響起，現實與幻想的界線悄然瓦解。觀眾將穿梭於不斷變換的場景，例如巨型辦公室、廢棄工廠、粉紅與紅色雙月共存的屋頂，親眼見證ENHYPEN從未曝光的全新一面。觀眾更可以零視覺距離感受比現場更真實的震撼與舞台魅力！

故事以ENHYPEN向ENGENE發出的神秘邀請揭開序幕。當成員們的低語在陌生走廊中響起，現實與幻想的界線悄然瓦解。（影片截圖）

今次VR演唱會《IMMERSION》以尖端技術打造，觀眾可透過伸手舉出「心心」手勢觸發螢幕上的愛心特效，並從7位成員中選擇一位，以「最愛視角」參與專屬分支內容。電影結合12K超高清實景拍攝、Unreal Engine虛幻引擎及AI影像處理技術，全面提升畫面細節與臨場感，打造超越既有VR演唱會的新境界。

粉絲可以零視覺距離，感受從未體驗過的視覺震撼。（影片截圖）

ENHYPEN由選秀節目《I-LAND》誕生，於2020年正式出道，憑藉卓越的舞臺實力、音樂作品及團體魅力，迅速晉身為新世代K-POP的國際級男團，獲得MAMA、Golden Disc等重要音樂獎項，在今年舉辦的‘ASEA’與'D Awards' 中更是獲得了專輯部門大賞。ENHYPEN的專輯多次亦打入韓國及國際榜單, 並憑藉世界巡演《ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN -SUMMER EDITION-》，創下海外藝人出道後最短時間登陸日本國立競技場的紀錄（4年7個月）！

是次VR演唱會將於韓國、美國、日本、東南亞、歐洲等地，共約40個城市同上映，涵蓋亞洲、北美、中美至歐洲，為AMAZE歷來規模最大、覆蓋面最廣的VR演唱會項目，進一步印證ENHYPEN作為全球頂尖K-POP代表的爆炸性人氣與國際地位。

預告片中，ENHYPEN帶領觀眾進入如夢似幻的多重場景，展現沉浸體驗的極致境界。成員JAKE表示：「這不只是近距離看螢幕這麼簡單，而是真正感覺偶像就在眼前。」JUNGWON亦補充：「這是比實體演唱會第一排更近距離欣賞我們精心準備舞台的難得機會，希望大家千萬不要錯過。」真摯留言令粉絲期待倍增。