全知讀者視角｜安孝燮李敏鎬男神對決　盤點六大必睇理由

改編自漫畫，由兩大韓流男神安孝燮與李敏鎬、蔡秀彬、NANA、申承浩及JISOO@BLACKPINK主演的暑假最強奇幻動作電影《全知讀者視角：滅世預言》，將於7月31日正式在香港上映。電影找來《與神同行》金牌特效團隊精心打造，務求為觀眾帶來另一場華麗視覺盛宴，加上夢幻級演員陣容，未上畫先贏討論度，現在就同大家盤點七大必睇理由。

配角上也有蔡秀彬、NANA及申承浩等加盟，讓每個角色都充滿獨特魅力，演員之間的化學反應令觀眾眼前一亮。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

兩大男神演技對決火花四濺

《全知讀者視角：滅世預言》集結了當今韓國影視圈最炙手可熱的明星陣容，安孝燮突破以往形象，從《社內相親》的暖男社長變身成末日救世主，完美演繹平凡打工仔「金獨子」的蛻變過程。李敏鎬繼《The King：永遠的君主》後再度展現王者氣場，將冷酷回歸者「劉眾赫」的複雜內心刻畫得淋漓盡致。特別值得期待的是韓國女子天團BLACKPINK成員JISOO飾演的叛逆高中生「李智慧」，將展現不同於偶像身份的演技潛力。此外，蔡秀彬、NANA及申承浩等外型與實力兼備的演員加盟，讓每個角色都充滿獨特魅力，演員之間的化學反應令觀眾眼前一亮。

兩大韓國炙手可熱的男神，安孝燮與李敏鎬，將在戲中有不少對決場面。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

全球熱爆網漫神作首登大銀幕

《全知讀者視角：滅世預言》改編自風靡全球的韓國同名網漫及小說，連載期間累積了龐大粉絲群，點擊量突破25億次的驚人紀錄，足以證明其受歡迎程度。電影保留原著最精華的「小說變成現實」世界觀，現實與虛構之間的燒腦設定，將帶給觀眾前所未有的觀影體驗。即使沒看過原著的觀眾也能輕鬆投入劇情，從開場的地鐵車廂大戰及東湖大橋崩塌等戲碼，足夠緊張刺激絕無冷場。更令人期待的是電影將如何改寫原作結局，既能滿足粉絲期待，又能帶給所有觀眾驚喜。

（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

頂級視覺效果震撼力Max

《與神同行》金牌特效團隊精心打造絕讚視覺效果，絕對是《全知讀者視角：滅世預言》最大亮點。從魚龍怪物襲擊的逼真場景，到大橋崩塌的災難場面，每一幀畫面都呈現出電影級的精緻質感。值得一提的是「背後星」技能的特效處理，既炫目耀眼又不顯浮誇，完美平衡了奇幻與真實感。電影中現實與小說世界交融的視覺呈現方式極具創意，務求為觀眾帶來嶄新視覺衝擊。

電影中現實與小說世界交融的視覺呈現方式極具創意，務求為觀眾帶來嶄新視覺衝擊。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

小人物成長熱血勵志

在這個末日求生的故事裡，最打動人心的莫過於主角群的成長歷程。安孝燮飾演的「金獨子」從一個懦弱怕事的辦公室小職員，逐步蛻變成帶導團隊的領袖人物，這個轉變過程既真實又勵志，在接連刺激動作場面外，為觀眾帶來一份窩心感覺。隨著劇情發展，觀眾見證每一位主要角色覺醒變化，從互相猜疑到建立深厚信任的感人過程。電影探討「團結求生」的主題特別容易引起共鳴，尤其是香港觀眾更能理解小人物在逆境中奮鬥的心情，可以說是專為現代都市人打造的逆襲故事。

安孝燮飾演的「金獨子」從一個懦弱怕事的辦公室小職員。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

動作場面設計別出心裁

《全知讀者視角：滅世預言》的動作戲碼絕對能滿足觀眾的視覺胃口。李敏鎬飾演的「劉眾赫」招式有型華麗、NANA的身姿及拳腳功夫令人驚艷、申承浩的軍人格鬥術展現肌肉力量。每個角色的戰鬥方式都契合其人物設定，並非千篇一律的打鬥場面，尤其是地鐵車廂困獸鬥的戲份，緊張刺激的程度足以讓觀眾屏息以待。

地鐵車站內困獸鬥的戲份，緊張刺激的程度足以讓觀眾屏息以待。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

鬼才導演金秉祐突破之作

以《死亡「動」新聞》一鳴驚人的金秉祐導演，以《全知讀者視角：滅世預言》挑戰將龐大的原著世界觀濃縮成兩小時電影，難度極高卻發揮出極高完成度。導演擅長的密閉空間緊張感與人性刻畫，在末日求生的設定下得到更深刻的發揮。電影在文戲與武戲之間取得完美平衡，節奏掌控一流，既保留了原著的精髓，又創造出適合大銀幕的敘事方式。業界普遍認為這部作品有望成為金導演職業生涯的代表作，展現了他處理宏大題材的成熟功力。