神奇4俠｜60年代復古科技最出色　新神奇先生將在《復5》獲器重

全新Marvel 强勁新作《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）本周正式上畫，雖然電影獲美媒大讚影片是「Marvel其中一部最佳作品」，美國影視網站 Rotten Tomatoes 的好評更達 88%，不過香港觀眾就有不同見解，有說今次劇情平淡，歹角未見突出，而最值得讚賞是60年代復古科技美術精彩出色。

《神奇4俠：英雄第一步》，是一部重視家庭關係的電影，4位主角完美演繹太空人夥伴、超級英雄團隊、互相扶持的家人等各種關係。（《神奇4俠：英雄第一步》劇照）

今集《神奇4俠：英雄第一步》，是一部重視家庭關係的電影，4位主角完美演繹太空人夥伴、超級英雄團隊、互相扶持的家人等各種關係，表現出色充滿化學作用，令大部份觀眾產生共鳴。但亦有覺得四位主角描述不夠，性格再鮮明但火花欠奉，而且動作場面不夠，欠過癮。

在《雷霆特攻隊》片尾彩蛋中，《神奇4俠》乘坐的三叉型獨特設計的火箭重返地球，實證原來即將上映的《神奇4俠》與復仇者聯盟身處在同616的神聖宇宙之中。（《神奇4俠》預告截圖）

戲中的城市，懷舊中見科幻元素。（《神奇4俠：英雄第一步》預告截圖）

不過最多人讚是電影的美術部分，《神奇4俠：英雄第一步》以平行時空中另一個 60 年代地球為背景，當中大玩復古未來場面，集中美式懷舊與時尚格調！其中 「神奇先生」的科學實驗道具都充滿經典科幻片《2001 太空漫遊》及早期占士邦電影的復古未來感，最令人難忘是「霹靂火」會利用金屬般的黑唱片作為錄音工具，甚有品味與格調！影片亦帶來全新的開場片，令網民大讚是絕對令人耳目一新的 MCU 電影！

這種效法60年代人士構思未來產品的設計，相當有趣。（《神奇4俠: 英雄第一步》劇照）

至於新版「神奇先生」，據知將會在《復仇者聯盟5 : 末日之戰》中孭重飛。貝哲羅柏斯卡飾演的「神奇先生」，演活了一位能為天下之憂而憂的最強科學家，頭腦跟身手一樣靈活，做任何事情都充滿計劃，盡顯大將之風極為可靠。導演麥沙克曼 (Matt Shakman) 近日於訪問談論「神奇先生」一角時亦話有玄機，似乎暗示他很有機會在明年上映的《復仇者聯盟5 ：末日之戰》(Avengers : Doomsday) 擔任重要領導角色，率領一眾英雄迎戰羅拔唐尼扮演的終極大反派 Dr. Doom。