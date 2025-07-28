葉念琛暗指陳可辛情緒勒索觀眾入場：你有冇諗盡一切辦法去生存？

葉念琛最近動作多，除了出版小說《情敵》外，亦積極籌備11月上映的舞台劇《鱷魚之吻》（今天28日10:00優先預售)，工作不斷但亦抽空到threads發表感想，最近幾篇發文，火力越來越猛，最新一篇暗指陳可辛情緒勒索觀眾入場兼單靠匿埋喺回憶或者圍爐拯教，雖然文章含沙影射但火藥味燶。

葉念琛寫道：「呢2日喺網上睇咗谷德昭同陳可辛嘅對談，睇完無限唏噓，因為節目入面，陳可辛都承認新作《醬園弄》唔work，本來宣傳電影忽然變咗係2個老人家緬懷過去、承認脫節嘅過程，成個訪問充斥住一份「拍完都唔知做咩」嘅無感。」

葉念琛舞台劇《鱷魚之吻》11月公映，7月28日早上10:00優先預售

「最心寒嘅位係，陳可辛居然話，如果我宜家拍部戲，唔用自己個名，拍平啲，可能仲好過掛自己個名！他情願自己係新導演，可能仲易拍到戲。即係話，佢已經覺得自己呢個名字，喺今日市場變成負累。當你要靠觀眾體諒，靠大家讚你「有誠意」，咁其實已經唔係電影本身吸唔吸引，而係入咗情緒勒索個level。話要大家捧場，但又明知部戲其實觀眾唔會鍾意，咁仲要觀眾做咩？」

陳可辛為新戲《醬園弄·懸案》宣傳，早前接受谷德昭訪問。

「講咁多唔係為批評，只係慨嘆，當年果班真係代表香港電影嘅人，大家見識過亦佩服過佢哋係靠實力羸當年嘅市場，只係宜家大家一直work嘅formula依家唔work。咁係咪代表港產片冇出路？我睇又唔係咁sad，新一代導演仍然有好多幾值得期待。」

「好似黃綺琳，冇老闆支持佢，拍《填詞L》就自資兩球幾就三球開拍，又做編劇又做導演，連歌都自己寫。因為佢唔係想完成工作，而係想成就作品。最後攞到幾個提名，獎都拎咗唔少。」

《醬園弄·懸案》在內地上映接近一個月，票房收益3.75億。

「你話市場差我唔反對，但你有冇諗盡一切辦法去生存？觀眾其實一直都喺度，只係佢哋唔再等你準備好未！佢哋係等你做畀佢睇！香港電影有冇得救？當然有，但唔應該單單靠匿埋喺回憶或者圍爐嚟拯救，亦冇必要因為傳統投資者唔見咗就覺得冇出路，最後要生存，始終都係靠人用盡方法拍落去。」

葉導演這段threads發文在電影fb專頁《文人多說話》有很大迴響，不少網民留言讚同導演說法。

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