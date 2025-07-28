捕風追影︱成龍梁家輝花名似足《跟蹤》　網民謔：搵蝦頭做徐子珊

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演，將於8月16日在內地上映。《捕風追影》劇情講述一班天才悍匪劫走數億元後，憑超強反偵察能力全身而退，連警方高新科技天眼系統亦無用武之處，因此澳門司警局請退隱多年的跟踪專家黃德忠（成龍 飾）出山，重組神秘跟踪隊、培養出年輕司警成員何秋果（張子楓 飾）等人，鎖定悍匪幕後主腦「狼王」傅隆生（梁家輝 飾），展開一段鬥智鬥力、貓捉老鼠的生死戰！

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演，將於8月16日在內地上映。（《捕風追影》電影劇照）

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演，將於8月16日在內地上映。（《捕風追影》電影劇照）

近日《捕風追影》推出一張正式海報，由成龍、梁家輝、張子楓及此沙飾演的四大男女主角，分別標註代號「狗頭」、「影子」、「小豬」及「司機」，而且分為跟蹤與目標兩大陣營。《捕風追影》海報甫一推出，便引起香港觀眾關注，指出一眾主角「花名」耳熟能詳，疑似抄足游乃海執導，由任達華、徐子珊、梁家輝主演電影《跟蹤》，與三大主角「狗頭」、「豬女」與「Hollow Man（透明人）」稱號相當近似。

《捕風追影》由成龍、梁家輝、張子楓及此沙飾演的四大男女主角，分別標註代號「狗頭」、「影子」、「小豬」及「司機」，分為跟蹤與目標兩大陣營。（《捕風追影》電影海報）

任達華於《跟蹤》裡飾演警長「狗頭」黃文展。（《跟蹤》電影劇照）

徐子珊於《跟蹤》裡飾演警員「豬女」何家寶。（《跟蹤》電影劇照）

梁家輝於《跟蹤》裡飾演劫匪主腦「Hollow Man」陳重山。（《跟蹤》電影劇照）

有網民轉載《捕風追影》海報後引起討論，直指疑似抄襲：「而家抄嘢抄到目無法紀 為所欲為」「都唔好咁明張目瞻吖」認為兩者相似度過於明顯、毫不掩飾；更有網民開玩笑啜核留言指：「點解唔搵埋蝦頭做徐子珊？」笑言會更似當年憑《跟蹤》奪得金像獎「最佳新演員」的息影演員徐子珊。

徐子珊憑《跟蹤》奪得當年金像獎「最佳新演員」獎。（《跟蹤》電影劇照）

徐子珊憑《跟蹤》奪得當年金像獎「最佳新演員」獎。（《跟蹤》電影劇照）

蝦頭曾於劇集《My盛Lady》裡假扮徐子珊，神似之餘喜感十足！（《My盛Lady》劇集劇照）

然而《捕風追影》出品方早已公開宣布，電影劇情改編自《跟蹤》，其中一間投資拍攝的公司海潤影業，亦由杜琪峯擔任「海潤電影藝術顧問」一職，兩者關係密切，故此應正式購入劇本版本，《捕風追影》可算是內地「翻拍」版本。

《捕風追影》可算是內地「翻拍」版本。（《跟蹤》電影劇照）