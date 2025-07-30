全知讀者視角｜兩大男神演技對決　《與神同行》班底坐鎮劇情燒腦

由李敏鎬、安孝燮主演的科幻動作奇幻動作鉅製《全知讀者視角：滅世預言》即將於7月31日在香港上映，上周在韓國上畫連續5日成為票房冠軍。電影改編自韓國同名網漫及小說，劇情講述一個平凡上班族意外捲入小說世界的奇幻冒險，加上有《與神同行》金牌特效團隊精心打造，配合夢幻演員陣容，未上映已經獲得影迷關注。



《全知讀者視角：滅世預言》即將於7月31日在香港上映。（《全知讀者視角：滅世預言》海報）

超豪華韓流卡士集結 兩大男神演技對決火花四濺

《全知讀者視角：滅世預言》集結了當今韓國影視圈最炙手可熱的明星陣容，安孝燮突破以往形象，從《社內相親》的暖男社長變身成末日救世主，完美演繹平凡打工仔「金獨子」的蛻變過程；李敏鎬繼《The King：永遠的君主》後再度展現王者氣場，將冷酷回歸者「劉眾赫」的複雜內心刻畫得淋漓盡致。特別值得期待的是韓國女子天團BLACKPINK成員JISOO飾演的叛逆高中生「李智慧」，將展現不同於偶像身份的演技潛力。此外，蔡秀彬、NANA及申承浩等外型與實力兼備的演員加盟，讓每個角色都充滿獨特魅力，演員之間的化學反應令觀眾眼前一亮。

電影由李敏鎬、安孝燮兩大男神主演。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

李敏鎬。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

現實與虛構之間的燒腦設定

《全知讀者視角：滅世預言》韓國同名網漫及小說，連載期間累積了龐大粉絲群，點擊量突破25億次的驚人紀錄。電影保留原著最精華的「小說變成現實」世界觀，現實與虛構之間的燒腦設定，將帶給觀眾前所未有的觀影體驗。即使沒看過原著的觀眾也能輕鬆投入劇情，從開場的地鐵車廂大戰及東湖大橋崩塌等戲碼，足夠緊張刺激絕無冷場。更令人期待的是電影將如何改寫原作結局，既能滿足粉絲期待，又能帶給所有觀眾驚喜。

電影由《與神同行》金牌特效團隊精心打造強勁視覺效果。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

視覺效果震撼眼球

電影由《與神同行》金牌特效團隊精心打造強勁視覺效果，從魚龍怪物襲擊的逼真場景，到大橋崩塌的災難場面，每一幀畫面都呈現出電影級的精緻質感。值得一提的是「背後星」技能的特效處理，既炫目耀眼又不顯浮誇，完美平衡了奇幻與真實感。電影中現實與小說世界交融的視覺呈現方式極具創意，務求為觀眾帶來嶄新視覺衝擊。

劇情設定在末日求生。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

小人物成長熱血勵志

在這個末日求生的設定中，最打動人心的莫過於主角群的成長歷程。安孝燮飾演的「金獨子」從一個懦弱怕事的辦公室小職員，逐步蛻變成帶導團隊的領袖人物，這個轉變過程既真實又勵志，在接連刺激動作場面外，為觀眾帶來一份窩心感覺。隨著劇情發展，觀眾見證每一位主要角色覺醒變化，從互相猜疑到建立深厚信任的感人過程。電影探討「團結求生」的主題特別容易引起共鳴，尤其是香港觀眾更能理解小人物在逆境中奮鬥的心情，可以說是專為現代都市人打造的逆襲故事。

小人物成長熱血勵志令觀眾更有共鳴。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

小童星權恩成在關鍵時刻發揮重要作用。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

角色塑造立體有血有肉

《全知讀者視角：滅世預言》中每個角色都塑造得立體鮮明，JISOO飾演的叛逆高中生「李智慧」背後隱藏著催淚故事；小童星權恩成飾演的「李吉永」既可愛又在關鍵時刻發揮重要作用；蔡秀彬演繹的職場女性「劉尚雅」轉變過程貼地又容易引起觀眾共鳴。就連配角都有完整的背景故事和動機，角色之間的互動既有幽默時刻也不乏感人片段，總有一個角色會讓你產生「這就是我」的共鳴感。

《全知讀者視角：滅世預言》中每個角色都塑造得立體鮮明。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

申承浩。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

Jisoo。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）