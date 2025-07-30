南京照相館︱兩愛國青年真人真事　冒死接力保存日軍屠殺暴行證據

中國史詩式歷史電影《南京照相館》即將於8月在香港上映，適逢紀念抗戰勝利80周年，於大銀幕上高度還原南京大屠殺歷史場景，並由傅若清任總監製、申奧執導，劉昊然、王傳君、高葉、王驍領銜主演、周游特別演出、楊恩又及原島大地主演及王真兒友情主演。《南京照相館》於內地上映便成為開畫票房冠軍，並連奪四日單日票房冠軍，上映四日便勁收五億元人民幣，於「貓眼」用戶評分更高達9.7分！

《南京照相館》於內地上映便成為開畫票房冠軍，並連奪四日單日票房冠軍，上映四日便勁收五億元人民幣。（《南京照相館》電影劇照）

《南京照相館》改編自抗戰期間的真人真事。（《南京照相館》電影劇照）

《南京照相館》於大銀幕上高度還原南京大屠殺歷史場景。（《南京照相館》電影劇照）

《南京照相館》於大銀幕上高度還原南京大屠殺歷史場景。（《南京照相館》電影劇照）

《南京照相館》劇情改編自真人真事，以1937年南京戰亂為背景，聚焦吉祥照相館內七位平民百姓避難的故事，講述被困照相館的阿昌（劉昊然 飾）等人為換取兩張保命通行證，被逼為日軍沖灑照片，卻發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證，眾人因此覺醒、由單純求存轉變為將罪證流傳開去而活。《南京照相館》劇情改編自愛國青年羅瑾、吳旋拚死守護一本染浸同胞鮮血的歷史相冊的真人真事，最後相冊成為南京審判戰犯的軍事法庭上，成為裁決戰犯谷壽夫的重要證據。

《南京照相館》劇情改編自真人真事，以1937年南京戰亂為背景，聚焦吉祥照相館內七位平民百姓避難的故事。（《南京照相館》電影劇照）

匿藏在照相館內的眾人，發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證，便因此覺醒、由單純求存轉變為將罪證流傳開去而活。（《南京照相館》電影劇照）

匿藏在照相館內的眾人，發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證，便因此覺醒、由單純求存轉變為將罪證流傳開去而活。（《南京照相館》電影劇照）

匿藏在照相館內的眾人，發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證，便因此覺醒、由單純求存轉變為將罪證流傳開去而活。（《南京照相館》電影劇照）

匿藏在照相館內的眾人，發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證，便因此覺醒、由單純求存轉變為將罪證流傳開去而活。（《南京照相館》電影劇照）

日軍沖洗屠殺暴行菲林 羅瑾冒死留底結集相冊

1938年1月，年僅15歲的羅瑾於照相館內擔任學徒，意外在日軍軍官送到店中沖洗的菲林裡，發現日軍屠殺南京百姓期間砍頭、活埋、姦淫等暴行畫面證據！羅瑾認為底片紀錄日軍純為娛樂與發洩而殘害百姓的畫面，因此揀選出16張照片額外進行沖洗收集成冊。當時私藏日軍暴行證據及物品的行為風險極高，然而羅瑾將相冊隱藏在廁所土牆的破洞之中，秘密保存長達兩年。

羅瑾於照相館內擔任學徒，意外在日軍軍官送到店中沖洗的菲林裡，發現日軍屠殺南京百姓期間砍頭、活埋、姦淫等暴行畫面證據！（《南京照相館》電影劇照）

羅瑾於照相館內擔任學徒，意外在日軍軍官送到店中沖洗的菲林裡，發現日軍屠殺南京百姓期間砍頭、活埋、姦淫等暴行畫面證據！（《南京照相館》電影劇照）

羅瑾於照相館內擔任學徒，意外在日軍軍官送到店中沖洗的菲林裡，發現日軍屠殺南京百姓期間砍頭、活埋、姦淫等暴行畫面證據！（《南京照相館》電影劇照）

羅瑾揀選出16張照片額外進行沖洗收集成冊﹐冒死私藏！（《南京照相館》電影劇照）

羅瑾揀選出16張照片額外進行沖洗收集成冊﹐冒死私藏！（《南京照相館》電影劇照）

相冊離奇失蹤遭同窗吳旋發現 藏佛寺塑像肚中

羅瑾拚死保存相冊兩年，有一日卻突然發現土牆磚石被人移開、相冊不翼而飛，羅瑾亦因此離開南京。豈料，下落不明的相冊戲劇性出現在南京毗盧寺外的草叢中，更被羅瑾的同學吳旋發現！吳旋驚覺相冊內容的重要性後，便將相冊藏於寺內佛像肚中，再輾轉匿藏於家中，一直保存至1945年抗戰勝利後。1946年，南京審判戰犯軍事法庭對外徵集證據，吳旋便向法庭呈交相冊，最終相冊內的證據成為審判南京大屠殺主犯谷壽夫的重要證物。

羅瑾拚死保存相冊兩年，有一日卻突然發現土牆磚石被人移開、相冊不翼而飛！（《南京照相館》電影劇照）

羅瑾拚死保存相冊兩年，有一日卻突然發現土牆磚石被人移開、相冊不翼而飛！（《南京照相館》電影劇照）