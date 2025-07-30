神奇4俠︱機械管家赫比可愛爆紅　迪士尼機械人靈魂之父功不可沒

Marvel最新一部超級英雄電影《神奇4俠：英雄第一步》（Fantastic Four：First Step）上周於香港上映，電影由全新卡司上陣、第三度重啟神奇4俠，並以六十年代復古時代背景與風格，介紹這對在第六階段舉足輕重的英雄組合登場！在四位超級英雄成員以外，機械人管家赫比（H.E.R.B.I.E.）亦驚喜爆紅，其任勞任怨、忠心得甚具人性的形象廣受觀眾歡迎，原來背後為赫比注入生命的製作人，竟為迪士尼機械人靈魂之父Matthew Wood！

《神奇4俠：英雄第一步》由全新卡司上陣、第三度重啟神奇4俠，並以六十年代復古時代背景與風格。（資料圖片）

機械人管家赫比驚喜爆紅，其任勞任怨、忠心得甚具人性的形象廣受觀眾歡迎！（《神奇4俠: 英雄第一步》劇照）

Matthew Wood於配音製作技術部門出身，先後五次提名金像獎「最佳音效設計」獎，其中四部均為迪士尼旗下影片。此前，Matthew Wood曾為《職業特工隊》（Mission：Impossible）、《星球大戰前傳》三部曲等進行配音及聲效設計工作，及後Matthew Wood成為迪士尼電影及動畫的機械人專業戶，參與製作的機械人角色包括威E、《星球大戰》系列BB-8等大量機械人，連數月前上映的《史迪仔》亦由Matthew Wood參與打造！

迪士尼機械人靈魂之父Matthew Wood曾五次提名奧斯卡「最佳音效設計」獎，其中四部均為迪士尼旗下作品，包括《太空奇兵．威E》！（GettyImages）

（《太空兵奇兵．威》電影劇照）

威E應為Matthew Wood參與製作過的迪士尼機械人中，最受歡迎及成功的一位。（《太空奇兵．威E》電影劇照）

赫比在《神奇4俠：英雄第一步》裡，聲線揉合錄音帶、磁帶、收音機及人聲等組合，為冰冷的機械人瞬間注入靈魂，而Matthew Wood在設計赫比飛行、關節扭動及反應等聲效以外，亦親自為赫比配音，所以赫比得以廣受歡迎，在視覺效果設計師以外，Matthew Wood絕對功不可沒！