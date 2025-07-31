楊紫瓊與LVMH三公子合照　突然為Lisa「官宣戀情」被粉絲炮轟失言

現年62歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡影后，相隔4個月後便與年長16歲的法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）結束愛情長跑拉埋天窗。楊紫瓊日前在IG分享了與法國精品龍頭LVMH集團執行長Bernard Arnault的三公子Frédéric Arnault的合照，由於Frédéric跟BLACKPINK成員Lisa傳出戀情，楊紫瓊於帖文留言表示：「希望可以盡快見到Lisa」，間接確認兩人戀情，被Lisa粉絲炮轟失言。

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡影后。（Getty Images）

楊紫瓊日前在IG分享了與法國精品龍頭LVMH集團執行長Bernard Arnault的三公子Frédéric Arnault的合照。（IG圖片）

Lisa與Frédéric Arnault自2023年開始就傳出緋聞，兩人雖然從沒正面回應拍拖傳聞，不過就頻頻被捕捉到同行畫面，外界亦認定兩人是一對。不過楊紫瓊的一句「希望可以盡快見到Lisa」，隨即引起網民熱議。有部分人認為Lisa未公開認愛，故楊紫瓊根本不應該提起Lisa，更炮轟影后炒作話題。不過亦有網民認為楊紫瓊只是表達作為Lisa粉絲的心情，根本無傷大雅。

楊紫瓊於帖文留言表示：「希望可以盡快見到Lisa」，間接確認兩人戀情，被Lisa粉絲炮轟失言。（IG截圖）

Lisa自2023年與Frédéric Arnault頻頻傳出拍拖傳聞。（VCG）

Lisa自2023年開始與Frédéric Arnault頻頻傳出緋聞，Lisa更被外媒拍得跟Frédéric Arnault的家人一同旅行。在巴黎時裝週的LV活動上，Lisa亦有跟Frédéric Arnault的父母會面，之後更爆出結婚傳聞，不過兩人從未正面回應緋聞。